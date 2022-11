Hasta Kiev está a oscuras: Ucrania sin energía eléctrica

Los bombardeos rusos con misiles y drones iraníes han destruido o dañado la mitad de la infraestructura energética de Ucrania, según funcionarios. Las compañías eléctricas se están quedando sin piezas de repuesto para reparar el daño, y el gobierno de Ucrania ha instado a los civiles que huyeron del país a permanecer en el extranjero para reducir el consumo de electricidad.

En Kiev, las calles centrales se llenan con el zumbido de los generadores móviles que alimentan quioscos, florerías y puestos de café. Los cafés están repletos de gente que utiliza los enchufes disponibles para recargar sus dispositivos antes de regresar a sus gélidos apartamentos a la luz de las velas.

Grandes partes de la ciudad, incluido el vasto distrito residencial de Obolon, no tienen electricidad, aunque el agua corriente se restauró en algunas áreas el jueves por la noche después de cortarse tras el bombardeo de misiles del miércoles."

Salir de Kiev

Meduza, web opositora rusa instalada en Lituania:

"El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que los residentes de la capital ucraniana deberían considerar abandonar temporalmente la ciudad en medio de cortes de energía, agua y calefacción debido a los ataques con misiles rusos.

"Si alguno de ustedes tiene una casa en los suburbios de Kiev, si tiene conocidos o amigos con una casa donde hay una estufa, calefacción, suministro de agua independiente, sería bueno que permanezca allí temporalmente", afirmó Klitschko en el teletón RBC-Ucrania.

Según Klitschko, no se habla de evacuar a los habitantes de Kiev. “Pero estamos considerando la posibilidad de que algunas personas se muden a los suburbios de Kiev: orfanatos, hogares de ancianos. No se puede ordenar una evacuación, pero estamos considerando la reubicación temporal de algunos grupos de la población. Ahora no se habla de eso pero necesitamos tener diferentes escenarios de acción”, dijo.

Después de un bombardeo ruso masivo el 23/11 en Kiev, la administración militar de la ciudad anunció en la noche del 24/11 que el 70% de las viviendas de la ciudad están en modo de corte de energía de emergencia, aunque se ha restablecido el suministro de agua en todos los distritos de la capital.

A principios de noviembre, Roman Tkachuk, jefe del Departamento de Seguridad Municipal de la ciudad de Kiev, dijo a The New York Times que las autoridades de la ciudad estaban considerando la opción de evacuar a todos los residentes en caso de un apagón total y, entonces, el cierre del suministro de cloacas, agua y calefacción.

Luego, aquella cita de la entrevista de Tkachuk fue ampliamente difundida, y las autoridades de Kyiv explicaron que estaban considerando todas las opciones para el desarrollo de los hechos, pero que por el momento no se hablaba de evacuación."

------------------------------

Más contenido en Urgente24

Final del 1er. Tiempo, Brasil empata 0-0 con Serbia

Recalculando: Conicet bajó las chances de que Argentina llegue a la final

Manchester United en alerta: En venta y chau CR7

Qatar 2022: Muchos goles, pocos empates y sorpresiva caída