Manchester United en alerta: En venta y chau CR7

Se ha visto, en el último tiempo que jugó en el club británico, los frecuentes roces con las autoridades de la institución y el entrenador Erik ten Hag.Ronaldo en una ocasión acusó a los dueños Glazer de “pensar en el dinero”. Últimamente su presencia en el campo de juego era prácticamente nula: no participó de la pretemporada; fue reemplazado en el entretiempo del primer amistoso del semestre contra el Rayo Vallecano; se negó a entrar los últimos minutos frente al Tottenham y se marchó al vestuario antes de que se cumplieran los 90 minutos. Tampoco disputó los últimos dos partidos del Manchester United: triunfos 4-2 ante el Aston Villa y 2-1 frente al Fullham.

Venta del Man Utd

Tal vez Ronaldo sea el más indicado para explicar el motivo de la venta y el estancamiento del club inglés que da por terminado un ciclo: “Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”, explicó en diálogo con el periodista deportivo Piers Morgan.

De acuerdo a Manchester Evening News, este martes los Glazer (hermanos Avram y Joel ) emitieron un comunicado en el que aseguraron la venta del Club por no encontrar soluciones ante la pérdidas del club y el bajo rendimiento en la cancha.

image.png Los hermanos Avram y Joel Glazer, dueños del Manchester United pusieron el club a la venta.

Reza: "Manchester United plc, uno de los clubes deportivos más exitosos e históricos del mundo, anuncia hoy que la Junta Directiva de la Compañía (la "Junta") está comenzando un proceso para explorar alternativas estratégicas para el club":

"Como parte de este proceso, la Junta considerará todas las alternativas estratégicas, incluida una nueva inversión en el club, una venta u otras transacciones que involucren a la Compañía. Esto incluirá una evaluación de varias iniciativas para fortalecer el club, incluida la remodelación del estadio y la infraestructura. , y la expansión de las operaciones comerciales del club a escala global, cada uno en el contexto de mejorar el éxito a largo plazo de los equipos masculinos, femeninos y de la academia del club, y brindar beneficios a los fanáticos y otras partes interesadas".

La familia Glazer se convirtió en propietaria mayoritaria del club en 2005. Desde ahí se ha mantenido impopular en los años transcurridos. 17 años marcados por protestas de los fanáticos e ineficaz rendimiento la cancha, la familia Glazer sufrió protestas masivas en el momento de la adquisición, y nuevamente en 2010, 2021 y este año.

Sumando a esto, la familia yankee, propietaria de alrededor del 70 % del club, parece estar tratando de deshacerse de una inversión que no le está dando los réditos esperados, según supone el diario el Debate.

Por la parte del desempleo futbolístico, la realidad es que el United no ha ganado el título desde la Premier League desde 2013 y ha despedido a varios entrenadores tras el retiro de Sir Alex Ferguson. Tampoco clasificó para la Liga de Campeones de esta temporada.

Habrá que esperar quién será el magnate que comprará el histórico club de Inglaterra, posiblemente sea uno de los clubes con más seguidores del mundo. Según publicó la prensa británica este verano, hay varios conglomerados empresariales que se han interesados en la compra por el histórico club inglés. Su valor de mercado sería de unos 5.900 millones de euros, de acuerdo a The Independent.

