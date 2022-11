¿Qué dirá Alá de la represión en Irán? Violaciones masivas

2da. conclusión: la misoginia de los islámicos chiíes iraníes no sólo es perversa sino también estúpida y suicida, y es una grave ofensa al Islam, tal como lo fue ISIS.

mahsa amini Mahsa Amini, asesinada en una comisaría iraní.

Represión

Las fuerzas de seguridad iraníes utilizan armas pesadas para reprimir las protestas en las regiones pobladas por kurdos en el oeste de Irán, intensificando una represión que ha matado a una docena de personas en las últimas 24 horas, dijeron grupos de derechos humanos.

Las provincias de población kurda del oeste y noroeste de Irán han sido los principales centros de protesta desde el inicio del movimiento provocado por la muerte en septiembre de la joven kurda Mahsa Amini.

Ocurrieron manifestaciones contra el régimen particularmente intensas en varias ciudades en los últimos días, provocadas en gran medida por los funerales de personas que, según se dice, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en protestas anteriores.

El grupo de derechos Hengaw, con sede en Noruega, dijo que las fuerzas iraníes habían bombardeado las ciudades de Piranshahr, Marivan y Javanroud, publicando videos con el ruido sordo de armas pesadas y el sonido de disparos en vivo.

También dijo que las fuerzas de seguridad habían matado a 13 personas en la región durante las últimas 24 horas, incluidas 7 en Javanroud, 4 en Piranshahr y 2 más en otros lugares.

Entre las personas asesinadas por disparos de las fuerzas de seguridad el domingo 20/11 se encontraba Karwan Ghader Shokri, de 16 años, dijo Hengaw.

Otro hombre murió cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra la multitud mientras el cuerpo del adolescente era llevado a la mezquita, agregó.

Los activistas advierten que Irán planifica utilizar la pena capital como un medio para sofocar el movimiento de protesta.

Amnistía Internacional dijo que la búsqueda de la pena de muerte por parte de las autoridades está “diseñada para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular... y disuadir a otros de unirse al movimiento”.

La estrategia tiene como objetivo “infundir miedo entre el público”, agregó, condenando una “escalada escalofriante en el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política y la violación sistemática de los derechos a un juicio justo en Irán”.

Amani iran.jpg Reclamos que no cesan en Irán.

La violación

Una joven de origen kurdo Khana (según CNN, el nombre fue cambiado por motivos de seguridad) tras ser detenida fue llevada a una comisaría de la ciudad de Urmia, en el noroeste de Irán. Ella dijo que fue testigo y víctima de violencia sexual aún cuando estuvo sólo 1 día en la sala de aislamiento.

Su madre recibió una llamada telefónica de un conocido, un empleado de alto rango de la administración de la prisión en la ciudad de Mahabad, quien le pidió a la mujer que "bajo ningún concepto" dejara salir a sus hijas del hogar familiar, para que no fuesen detenidas por participar en las protestas, ya que las mujeres son "tratadas muy mal" en las cárceles iraníes.

A pesar de la advertencia, Hana se unió a las protestas y, como muchas otras mujeres, quemó públicamente su hiyab. La policía informó que una cámara de vigilancia la identificó y por eso decidió detenerla.

Khana fue llevada a la comisaría, donde la acompañaban otras 30 o 40 mujeres, así como adolescentes de 13 o 14 años, que fueron brutalmente golpeadas por agentes de policía. También fueron abusadas sexualmente, dijo ella.

Sus compañeras de celda le contaron las violaciones a las que eran sometidas en la comisaría, y la propia Hana fue testigo de cómo uno de las adolescentes detenidos intentaba defender a su hermana, a quien los policías se disponían a llevar a la sala de interrogatorios.

La policía la golpeó con porras, mientras su hermana gritaba en la habitación de al lado.

Hana dijo estar segura de que la mujer fue violada.

La propia Hana también fue abusada: un oficial de policía la encerró en una sala de interrogatorios, donde la atacó, prometiéndole la libertad a cambio de sexo. La publicación de CNN dice que durante su entrevista con los reporteros, pudo observarse un hematoma en su cuello, consecuencia del ataque policial.

Según Khana, la gente no sabe mucho sobre lo que está pasando en las prisiones y centros de detención iraníes, ya que la policía intimida a las mujeres: “Amenazarán [a la mujer] para que no diga lo que le pasó, no diga quién le hizo esto, quién la insultó, quién abusó de ella”.

Khana fue rescatada de la prisión por su padre y logró escapar de Irán. Junto con la familia de su tío, caminó por los senderos de la montaña durante varios días, siguiendo a un grupo de contrabandistas kurdos. Según CNN, los guardias fronterizos iraníes abren fuego contra quienes intentan salir ilegalmente del país.

