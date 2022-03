Derrumbe Miami: Acuerdo millonario para las familias

“Esta es una terrible catástrofe. En los Estados Unidos, los edificios simplemente no se caen”, dijo el alcalde de Miami, Charles W. Burkett a la prensa.

Con un saldo de 98 muertos, miles de heridos y con más de 70 de las 130 unidades del complejo destruidas o dañadas.

Aún bajo investigación federal, no hay ninguna razón concreta sobre las causas del derrumbe, sin embargo, muchos expertos plantean que el edificio contaba con problemas estructurales de base.

Entre ellos, Scott Homrich, presidente de la Asociación Nacional de Demoliciones, dijo que mientras que no hay signos de que el colapso fuese causado de manera deliberada, la secuencia de hechos recuerda a lo que ocurre en las demoliciones controladas:

Básicamente ves el fondo de todo el edificio colapsar y luego cae el edificio entero. Esto recuerda mucho a lo que sucede en una implosión

Las autoridades de Florida han enfatizado que no hay signos de un acto deliberado. Videos del colapso muestran que la porción este del complejo colapsa unos segundos luego que el centro del edificio, que es el primero en colapsar.

El juicio

El acuerdo estipulado en febrero pasado se materializó el día de ayer, donde se acordó una compensación total de U$D 83 millones a todos los afectados por las pérdidas de sus propiedades en el derrumbe, sin contar a los herederos de las víctimas fatales.

Sin embargo, el acuerdo en sí generó mucha polémica y descontento para todos los afectados, ya que muchos argumentan que la cifra estimada para cada uno (número rozando los U$D 500 mil) no es una cifra aceptable considerando que muchos de ellos perdieron su única propiedad y que este número no es el equivalente al valor real del departamento que perdieron por cuestiones de fuerza mayor

Una oscura ley de condominios de Florida pone en riesgo a los propietarios. Si el seguro del edificio de su condominio es inadecuado para cubrir una lesión personal o un pago por muerte injusta, pueden ser considerados responsables y evaluados hasta el valor de su unidad.

En el caso de Surfside, si los propietarios aceptan el acuerdo, quedarán liberados de toda responsabilidad. Muchos han dicho que la amenaza de ser demandados los obliga a aceptar el acuerdo.

“Tengo que gobernar basado en la ley, no en las emociones”, dijo el juez del circuito de Miami, Michael Hanzman, el cual avanzó con el acuerdo de un pago a los propietarios de las 136 unidades de Champlain Towers South en proporción al tamaño de sus unidades, pero sustancialmente menos que el valor de tasación o de mercado.

La Legislatura de Florida promulgó un estatuto. Podemos debatir si esta es una legislación sabia y argumentar que no está destinada a este caso porque la Legislatura nunca contempló este caso. Tal vez haya algunos cambios en la ley como resultado, pero tengo que pronunciarme sobre ella tal como está

Entre las víctimas del derrumbe que se presentaron a la audiencia, muchos contaban sus testimonios emocionantes, que hicieron llorar al propio Hanzman varias veces. Entre ellos se encuentra el de Alfredo López y su esposa, que vivieron en la unidad 605 durante 23 años con su hijo, le dijeron al juez que el monto del acuerdo no es justo para los propietarios que han sido presionados para aceptarlo.

“Se nos pide que aceptemos un acuerdo mediado por abogados que, francamente, no conozco a ningún propietario que esté de acuerdo”, dijo López. “Es una situación surrealista. No espero una compensación total, pero solo estamos recibiendo una fracción del valor de mi casa”.

Otra de las victimas del fatídico derrumbe, Raysa Rodríguez, propietaria de la unidad 907 durante 18 años, contó el terror que experimentó esa noche cuando llamó a sus mejores amigos en el departamento 1210 para decirles que salieran pero no pudo comunicarse con ellos. Vivían en la sección del edificio que se había derrumbado un momento antes.

“Vivo con estos recuerdos todas las noches: una mujer que grita: ‘Por favor, ayúdenme. No me dejes’”, dijo Rodríguez con voz temblorosa. “Estoy de duelo todos los días por las personas que amé y perdí”.

Rodríguez estima que recibirá alrededor de $440,000 por su unidad que podría haberse vendido por $700,000, o más en el mercado inmobiliario en alza en Miami.

La cifra de U$D 83 millones se basa aproximadamente en una tasación impugnada de U$D 95 millones del edificio menos U$D 15 millones que se gastarán en renovaciones y se pagarían con las evaluaciones de los propietarios.

Hanzman dijo que es un compromiso equitativo y razonable dado que “el peor escenario del grupo de pérdidas económicas era cero y su mejor escenario era $150 millones y para el grupo de muerte por negligencia, su mejor caso era $150 millones y el peor era cero”.

Desde el principio, el plan de Hanzman fue asignar dinero rápidamente para reclamos por pérdidas económicas a través de conversaciones de conciliación para que los propietarios desplazados pudieran obtener un reembolso y salir de la demanda colectiva en lo que advirtió que era un “caso de fondos limitados en el que nadie estará contento con su asignación."

Para finalizar su alegato final y para justificar la propuesta hecha, Hanzman sostuvo:

Todo el mundo en este caso es una víctima, no hay duda de eso. Tengan en cuenta que este tribunal no está disminuyendo en ningún aspecto su dolor y sufrimiento y el trauma que ha sufrido... tenemos 98 personas que perdieron la vida, y este caso debe mantenerse en perspectiva

Aparte del enorme trauma psicológico que el derrumbe le ha dejado a sus sobrevivientes, sin mencionar a las vidas perdidas y a las familiares de estos, ahora la justicia de Florida también les agrega el peso de un retribución muy injusta, insuficiente para rehacer su vida, que se han visto obligados a aceptar ante la posibilidad de no recibir ninguna retribución directamente, y además, para “librarse” de acusación de muerte por negligencia.

