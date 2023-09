Comunismo puro + bloqueo: Escasea en Cuba el combustible y la dignidad

No hemos llegado ni llegaremos al cero combustible. No hemos llegado ni llegaremos a cero recursos en el país. El #Bloqueo reforzado busca eso, pero el socialismo es planificación, participación y pueblo en el poder. Todos los problemas tendrán respuesta No hemos llegado ni llegaremos al cero combustible. No hemos llegado ni llegaremos a cero recursos en el país. El #Bloqueo reforzado busca eso, pero el socialismo es planificación, participación y pueblo en el poder. Todos los problemas tendrán respuesta

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDiazCanelB%2Fstatus%2F1707362617348542676&partner=&hide_thread=false No hemos llegado ni llegaremos al cero combustible. No hemos llegado ni llegaremos a cero recursos en el país.



El #Bloqueo reforzado busca eso, pero el socialismo es planificación, participación y pueblo en el poder. Todos los problemas tendrán respuesta.#UnidosXCuba — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 28, 2023

La isla está sumida en una grave crisis económica y social, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, sobre todo desde la Pandemia. Su PBI está un 8% por debajo de los niveles de 2020 y la producción de bienes un 40% por debajo, según el gobierno.

Recordemos que el bloqueo económico/financiero/comercial de Estados Unidos a Cuba comenzó en el 59 con la cancelación de la cuota azucarera cubana -en el mercado estadounidense-, a lo que le siguió la gestión de John F. Kennedy que prohibió en 1962 la importación de cualquier mercancía cubana (con la aplicación de la Sección 620a de la Ley de Ayuda Extranjera).

image.png Los apagones son comunes en la Habana (AP)

Del mismo modo, en el gobierno de Bush ‘padre’ (1992) el Congreso sancionó la ley Torricelli que prohibió el comercio de las subsidiarias compañías de Estados Unidos -establecidas en terceros países con Cuba- y que barcos que entren a puertos cubanos con propósitos comerciales puedan tocar puertos de Estados Unidos o en sus posesiones (durante los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado el puerto).

Luego, Ley Helms-Burton reforzó el embargo estadounidense a Cuba en el mandato de Clinton, lo que fue una clara respuesta al derribo de dos avionetas piloteadas por estadounidenses-cubanos mientras volaban por el límite del espacio aéreo.

Con posterioridad, tal como relata la funcionaria Magda Luisa Arias Rivera de la Embajada de Cuba en Argentina, otros actos legislativos del año 2000, incorporaron prohibiciones como la denegación de financiamiento a las ventas de productos agrícolas a Cuba y la prohibición del viaje de ciudadanos estadounidenses como turistas.

image.png

En esa misma línea, en la administración de Donald Trump, Estados Unidos adoptó alrededor de 243 sanciones contra la Isla y se la incorporó a una lista de estados que según Washigton patrocinan el terrorismo. Entre estas nuevas medidas están:

La eliminación de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas estadounidenses a toda la Isla (exceptuando a La Habana)

Cancelación de los servicios consulares en Cuba (y su ubicación en terceros países)

Impedimento de transacciones bancarias

Limitación primero y cese después de las transferencias bancarias de ciudadanos (privados) y el cierre ulterior de las operaciones de la empresa Western Unión

Las sanciones a empresas cubanas;

La persecución de petroleras, aseguradoras, navieras e, incluso, tripulaciones que transportaran gas licuado o petróleo a la Isla.

Por tanto el bloqueo obliga a la Isla a recurrir a intermediarios para acceder a determinados productos, o pagar más en concepto de seguro y flete, o bien tener que sortear el incremento de las comisiones que aplican las entidades financieras.

image.png

Indefectiblemente de las sanciones, el régimen cubano no ha tenido una buena política monetaria en las últimas décadas, y según organismos internacionales de DD.HH, el gobierno desde los 50s es una clara dictadura ‘enmascarada en una democracia’, con desapariciones forzadas, persecución política, tortura y asesinatos a toda disidencia y oposición.

Aunque desde hace pocos años Cuba autorizó los datos móviles, hay ciertos contenidos que están bloqueados y actualmente la conexión a Internet se garantiza a través de la compra de una tarjeta de la compañía ETECSA, compañía estatal de telefonía de Cuba -y única opción-, que habilita el internet por hasta una hora.

"Internet se pone cada vez peor y estamos llegando al punto en que estar en línea se vuelve imposible para el cubano promedio", dijo a Reuters Jorge Noris, un ingeniero informático cubano de 36 años.

image.png

Desde 1962 en Cuba sus ciudadanos cuentan con un subsidio estatal para adquirir alimentos de la canasta básica, en una Nación con un salario medio muy próximo a la línea de pobreza. Pero esta ‘libreta de abastecimiento’ que se entrega a cada miembro del núcleo familiar no alcanza a cubrir los 19 productos esenciales ni el mes, lo que dista de la ideología pregonada por el Socialismo como garantizador de ‘igualdad de oportunidades’.

Para demostrar las migajas del Estado cubano que se vanagloria de asistencial, una abuela llamada Lucía Odalys Pérez Tarrau exhibió en el grupo de Facebook ‘Madres Cubanas por un Futuro Mejor’ la mísera ración de pollo que recibió su nieto por la libreta de abastecimiento en el municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa:“Bauta. Saquen sus propias conclusiones, ese es el pollo del mes de mi nieta. Una vergüenza. Deberían ser 12 onzas. No puedo más...”.

image.png

Del mismo modo, la activista Marisol Peña Cobas mostró en su red social la ración de pollo que recibió también su hija por todo el mes: "Pollo para un mes y no recuerdo si hace dos o tres meses que no lo vendían. Lo venden ahora solo para niños de 7 a 13 años. No sé si hacer una sopa gigante y congelarla para que le dure todo un mes a la enana".

La activista social también ahondó en que como hay escasez de alimentos, tal como fideos para la sopa, y los pocos cuestan una barbaridad. "El fideo, un paquetito cuesta casi 400 pesos. Imposible. ¡Ay Dios! No sé si batirlo (el muslo de pollo) y sacarle la pulpa para luego compartirlo en 30 onzas, una por día", dijo.

image.png

Es que, según el economista cubano Pedro Montreal que analizó cifras oficiales ‘tocadas’, más de un millón de sus conciudadanos gana menos que el salario medio. El poder adquisitivo de los cubanos, entonces, empezó la debacle en el 2022 "por un aumento de precios 7 veces superior al incremento del salario". Es más, el Observatorio cubano de derechos humanos (OCDH), con sede en Madrid, develó que el 72 % de los cubanos viven por debajo de la línea de pobreza.

La ‘pifiada’ en las políticas económicas por parte del actual gobierno de Miguel Díaz Canel en consonancia con el régimen comunista que opera hace 58 años en la isla caribeña, condujo a más racionamiento extremo en alimentos y a una ola de robos a carniceros por los pocos suministros, además de una crisis de combustible que impacta de lleno en la distribución de productos de primera necesidad.

image.png

Es por ello que hay atrasos en la venta racionada de alimentos que conforman la canasta básica, según lo comunicó el ministro del Comercio Interior, Francisco Silva Herrera, principalmente compota para niños, café, frijol, chícharo, arroz, aceite, azúcar y pollo.

En estos momentos está en proceso de distribución el completamiento de la canasta familiar normada de abril, en aquellos territorios, donde aún está pendiente la entrega de frijoles y chícharos; así como del aceite En estos momentos está en proceso de distribución el completamiento de la canasta familiar normada de abril, en aquellos territorios, donde aún está pendiente la entrega de frijoles y chícharos; así como del aceite

Más contenido en Urgente24:

Hidrovía: Llamativo comunicado de la Cámara Naviera Argentina

Tiembla Netflix: Jason Statham arrasa con nuevo film

Arde Mendoza: MDZ, Mendoza Post, Memo, Mendoza Today...

Egipto: Descubrimiento arqueológico de 1.000 años en el mar

Massa anuncia bono para trabajadores en negro que pagará ANSeS