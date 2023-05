Cuba 'asistencialista' con una mísera ración de pollo

image.png

Del mismo modo, la activista Marisol Peña Cobas mostró en su red social la ración de pollo que recibió también su hija por todo el mes: "Pollo para un mes y no recuerdo si hace dos o tres meses que no lo vendían. Lo venden ahora solo para niños de 7 a 13 años. No sé si hacer una sopa gigante y congelarla para que le dure todo un mes a la enana".