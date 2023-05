En gran elección de Santi Peña, emerge Payo Cubas

“No se me vayan a acercar a venderme una pollada, porque con el látigo les voy a dar y a los que no votaron, ¿qué puede depararles el futuro?”.

Cubas reconoció su derrota y sostuvo que el país va a estar peor.

Hemos enfrentado a un partido gobernado por ladrones y narcotraficantes. Invirtieron US$ 100 millones y van a recuperar. Por otro lado, el Partido Liberal, cómplices del Partido Colorado, invirtieron un US$ 50 millones mínimo, Hache y Yolanda, US$ 50.000. Hemos enfrentado a un partido gobernado por ladrones y narcotraficantes. Invirtieron US$ 100 millones y van a recuperar. Por otro lado, el Partido Liberal, cómplices del Partido Colorado, invirtieron un US$ 50 millones mínimo, Hache y Yolanda, US$ 50.000.

Simpatizantes de 'Payo' cortaron algunas rutas y se concentraron en Asunción, Ciudad del Este y otros puntos del país para reclamar por un presunto fraude electoral que, afirman, les "robó bancas" en ambas cámaras legislativas.

A su favor, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó en conferencia de prensa una evaluación preliminar sobre las elecciones 2023 del domingo 30/04: reportaron casos de voto asistido contrario a las disposiciones legales, votantes a los que se asistió sin que tuviesen una discapacidad patente, y casos documentados de compra de votos y transporte organizado de votantes.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizó una denuncia ante el Ministerio Público por la movilización por supuesto fraude de simpatizantes del Partido Cruzada Nacional, de Paraguayo Cubas.

Cubas dijo que dentro de 6 meses la ciudadanía volverá a recuperar su memoria sobre él, pero que ya está viejo (bueno... sólo tiene 61 años) y que son los ciudadanos los que se deben involucrar ahora en la política y hacer como él hizo, que hasta tuvo que vender su casa y dejar a su familia para estar recorriendo en la calle.

Luego le respondió a un interlocutor, quien calificó la transmisión de Cubas como “lloro” (lamento) por la derrota.

Lloro, claro que lloro por ustedes, pelotudos, que votaron al trapo y la polca, cuando vayan a parir en el barro, cuando a sus hijos se les caigan los dientes y no tengan cómo ponerles, por ustedes, compañeros, que no tienen techo, el 70% vive en casa de cartón y alquiler. Lloro por ustedes, pelotudos, que andan en micro seis horas por día y se enojan porque se les dice que son unos cobardes. Lloro, claro que lloro por ustedes, pelotudos, que votaron al trapo y la polca, cuando vayan a parir en el barro, cuando a sus hijos se les caigan los dientes y no tengan cómo ponerles, por ustedes, compañeros, que no tienen techo, el 70% vive en casa de cartón y alquiler. Lloro por ustedes, pelotudos, que andan en micro seis horas por día y se enojan porque se les dice que son unos cobardes.

Asimismo, aseguró que el pueblo seguirá llorando cuando no tenga con qué pagar al día siguiente la escuela de sus hijos, para la mochila o el calzado.

Finalmente, pidió que quienes no son colorados se afilien, aunque sea para su “caries” (pagar el servicio odontológico).

