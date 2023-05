Sangrienta Bakhmut: Según USA 100 mil bajas pero Kremlin desmiente

Kirby no detalló cómo Estados Unidos calculó las muertes pero no son tan inverosímiles si se considera la reciente advertencia de Yevgeny Prigozhin, jefe y cofundador del ejército privado (mercenarios) ruso Wagner PMC, en al que se quejó de que no reciben la suficiente provisión de municiones para sostener la ofensiva en Bakhmut.