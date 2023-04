Sexo: Si usas esto como lubricante íntimo, deja de hacerlo

Otros expertos también han asociado la inserción de vaselina en la vagina con mayor riesgo de vaginosis bacteriana, una infección causada por una cantidad excesiva de ciertas bacterias que cambian el equilibrio normal de las bacterias en la vagina.

Aceite de cocina

Puede que parezca evidente que el aceite de cocina no se debe usar como lubricante íntimo, pero es mejor explicar por qué está contraindicado.

En primer lugar, en el sitio especializado Mejor con Salud indican que, el uso de aceite de cocina como lubricante íntimo puede ocasionar irritación, picazón y enrojecimiento en la vulva y en el canal vaginal.

Aunado a esto, ningún producto a base de aceite es recomendado como lubricante ya que puede dañar el condón o preservativo, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo dicen:

"El uso correcto de un condón masculino no debe involucrar productos a base de aceite. No use lubricantes a base de aceite porque pueden debilitar el condón y hacer que se rompa", alertan.

Saliva

Su uso es común, pero ¿Por qué no debería usar saliva como lubricante? Tal como ocurre con otras prácticas en el sexo, la razón principal de evitar el uso de saliva como lubricante es porque aumenta el riesgo de contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

Felice Gersh, MD, autora de PCOS SOS: A Gynecologist's Lifeline to Naturally Restore Your Rhythms, Hormones, and Happiness, explica lo siguiente en el sitio especializado HealthDay: "Cualquier ITS en la garganta o la boca puede transmitirse a los genitales a través de la saliva".

Además, usar saliva como lubricante proporciona una tormenta perfecta para alterar el ecosistema vaginal y desencadenar infecciones.

Debido a que "las bacterias en la saliva son muy diferentes a las bacterias en la vagina", dice la experta, se puede alterar el microbioma vaginal y aumentar el riesgo de desarrollar una infección por hongos o vaginosis bacteriana.

Aceite de bebé

Utilizar aceite de bebé como lubricante vaginal tampoco es buena idea. Medical News Today advierte que "usar aceite de bebé como lubricante puede causar posibles efectos adversos". Y estas son las razones que describe:

Un estudio encontró asociaciones entre el uso de aceite de bebé como lubricante y tasas más altas de infección rectal.

Estudios encontraron que las mujeres que usan aceites como lubricante vaginal tienen más probabilidades de desarrollar vaginosis bacteriana.

El uso de aceite de bebé en un condón de látex puede dañar el látex, lo que puede hacer que el condón se rompa.

El uso de aceite de bebé durante las relaciones sexuales o la masturbación puede dañar el diafragma y poner a la persona en riesgo de embarazo.

Cremas corporales

Así como ocurre con los otros productos mencionados anteriormente, los componentes químicos de las cremas corporales también pueden dañar el látex, según expertos.

Además, "las cremas están diseñadas para que la piel las absorba, por lo que desaparecen rápidamente. Así, aquellos que las usan se ven obligadas a untar más a la vuelta de pocos minutos", apunta Mejor con Salud.

Entonces, ¿Qué usar? Los CDC recomiendan usar lubricantes a base de agua o silicona durante las relaciones sexuales.

