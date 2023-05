Planes sociales “sin intermediarios”

Durante un discurso ante la prensa en el Centro Comunitario ‘Haciendo ruido’ de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta comenzó hablando sobre la pobreza en la Argentina y en ese contexto empezó a esbozar su propuesta sobre el manejo de los planes sociales: “Venimos viendo un aumento de los planes, pero por otro lado la pobreza no baja. Cada vez hay más planes y cada vez hay más pobres. Entonces, la conclusión es muy clara: así como están los planes, no funcionan, no van más. No están mejorando las condiciones de vida de los que los reciben y, lo peor de todo, no se vinculan al trabajo. No promueven que las personas busquen un trabajo. Peor todavía: hoy hay gente que decide no tomar un empleo formal porque, si no, pierde el plan. Justo al revés”.