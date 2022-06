Colombia: Encuesta pone a Rodolfo Hernández a la cabeza

Como el margen de error de la muestra es de 2,8% (con 95% de confianza), los dos puntos de diferencia están en la franja del empate técnico. Este empate también se mostró en encuestas anteriores, pero en la publicada el día de hoy, miércoles 1/06, Rodolfo Hernández demuestra una suba de 0,5% respecto a su rival.

La encuesta consultó telefónicamente a 1.200 colombianos de 43 municipios del país entre el 30 y 31 de mayo. Y otro de los datos más reveladores es el alto porcentaje de ciudadanos que se declaran no alineados con ninguna de las dos campañas: son un 14% de los consultados los que dijeron que no votarían por ninguno, y representan una franja de potenciales votantes que tanto Petro como Hernández buscarán convencer en las menos de tres semanas que quedan para la votación definitiva.

Por otro lado, un 5 % de los encuestados respondió que votaría en blanco

Sin embargo, una encuesta publicada por el diario El Tiempo unas horas después, se muestra a Rodolfo Hernández con una intención de voto de 52,5 %, por encima de Gustavo Petro que marca un 44,8 %. Se trata de un estudio hecho por la firma GAD3.

Además, dice que un posible triunfo de Rodolfo se lo darían las mujeres, pues ellas votarían por él en un 55,7 % mientras que solo el 40,1 % lo haría por Gustavo Petro.

image.png Encuesta de El Tiempo.

En Colombia hay 39.002.239 personas habilitadas para votar en todo el país. La mayoría, 20.111.908, son mujeres. Los hombres son 18.890.331. La movilización del voto femenino es fundamental en esta definición.

En encuestas de opinión pública sobre las tendencias de votos, esta práctica es llamada “tracking”, que consiste en encuestas express que van midiendo las tendencias día a día. Por ende, es clave tener en cuenta que estas, publicadas a la mitad de su medición, sólo representan una imagen del momento, como una foto de la tendencia actual.

Sin embargo, si se demuestra una tendencia continua a medida que pasan los días y las semanas, estas tendencias al alza, como la que demostró Rodolfo Hernandez, tienen a mantenerse.

Teniendo en cuenta el mapa electoral de Colombia, Gustavo Petro se impone en la capital, Bogotá, en la región Caribe, y en la región del pacifico. Mientras, Rodolfo Hernández se mantiene fuerte en las regiones centro, en la zona cafetera y en Antioquia, la zona donde se impuso Fico Gutiérrez.

En la mayoría de las regiones Hernández supera a Petro, menos en la región Pacífico, donde el candidato del Pacto Histórico tendría la mayor intención de voto con un 70% y Rodolfo Hernández solo el 27%. Y, también, en Bogotá, donde Petro aparece al frente con el 50%, mientras que Hernández tendría el 46%.

La encuesta muestra también que Rodolfo tiene más apoyo en los estratos alto y bajo: 52 y 40%, respectivamente, frente a 40 y 39% de Gustavo Petro. El candidato del Pacto es respaldado por 41% de los consultados de clase media, frente a 39% de Hernández.

Gustavo Petro tiene más apoyo entre los votantes de 18 a 40 años, mientras que Rodolfo es apoyado mayoritariamente por los votantes de 40 años en adelante.

Hernández voto por Petro en 2018, y este le ofreció ser su vice

En una entrevista por radio ayer martes, Rodolfo Hernández discutió varias cuestiones sobre la segunda vuelta y su enfrentamiento con Petro. Entre comentarios, terminó revelando que en las elecciones presidenciales de 2018 votó por Gustavo Petro.

Es más, comentó también que el candidato de Pacto Histórico le había ofrecido la vicepresidencia, la cual terminó rechazando. Sobre ello, Rodolfo Hernández reconoció que si hubiera aceptado, él y Petro hubieran ganado las elecciones, en lugar de Iván Duque.

Me dijo que él y yo éramos invencibles. Que me agradezcan los colombianos de no haber tenido esa peste si yo no me hubiera metido, Petro hubiera ganado ya. Me dijo que él y yo éramos invencibles. Que me agradezcan los colombianos de no haber tenido esa peste si yo no me hubiera metido, Petro hubiera ganado ya.

Rodolfo Hernández agregó que aunque lo había visto en veces anteriores, no conocía personalmente a su rival:

Yo lo había visto pero no lo conocía. Tuve ese error y uno los errores los tiene que corregir (...) Yo ya tengo la experiencia con él, lo había visto pero no lo conocía, ahora como lo conozco pues no, por eso me metí, he sido firme. Yo lo había visto pero no lo conocía. Tuve ese error y uno los errores los tiene que corregir (...) Yo ya tengo la experiencia con él, lo había visto pero no lo conocía, ahora como lo conozco pues no, por eso me metí, he sido firme.

4 años después, ambos se enfrentan por el cargo de la presidencia, donde sus programas de campaña están muy lejos de ser parecidas: el plan de gobierno de Gustavo Petro tiene 3 ejes: el cambio con las mujeres, economía para la vida, democracia multicolor y seguridad humana para la vida y la paz.

Gustavo Petro es un ferviente opositor a la casta conservadora que gobernó durante muchas décadas Colombia, entre ellos incluye la lucha al narcotráfico y a las guerrillas. También incluyen aumentar los impuestos a los ricos y defender cuestiones ambientales para proteger los recursos natrales de Colombia.

Por otro lado, Rodolfo Hernández propone primeramente erradicar la corrupción de los políticos en Colombia (a pesar de estar involucrado el mismo en un caso de corrupcion). A diferencias de Gustavo Petro, tiene una postura mas dura respecto a las mujeres, al proponer la eliminación de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. En una oportunidad se refirió a las mujeres venezolanas como fábricas de hijos y ha cambiado de postura varias veces con respecto a la despenalización del aborto. En las cuestiones ambientales también difiere mucho a Petro, y admite ignorar mucho de ello.

