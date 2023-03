Brote de botulismo en Turquía por inyecciones estéticas de botox

image.png

En tanto, el presidente de la Asociación Turca de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (KLMK), Dr. Serap imek, se refirió a este escenario como una epidemia, y subrayó la alta mortalidad que sucede por botulismo porque paraliza los músculos respiratorios y el corazón, por lo que es conveniente en la fase más temprana de intoxicación, administrar la antitoxina:

En primer lugar, comienza con un síntoma como visión borrosa. Después de eso, esta toxina provoca la relajación en todos los músculos de arriba a abajo. La dificultad para tragar y la dificultad para respirar pueden comenzar a medida que se ven afectados los músculos respiratorios. Es por eso que la muerte sucede de todos modos, porque los músculos no pueden respirar porque los músculos están paralizados

Una de las víctimas de mala praxis tras inyección de toxina botulínica para adelgazamiento en Obesidad Clínica en Tuzla, es una madre turca llamada Nihan Terziolu (41), que si bien sobrevivió a la enfermedad, quedó con parálisis en todos sus músculos. “El procedimiento se realizó en el hospital. La visión borrosa comenzó 2 días después. Recibí en otro lugar tratamiento hospitalario durante 4 días. Después de que salí de allí, volví a empeorar, luego me llevaron al hospital donde se realizó el procedimiento. En nuestro servicio, 46 personas dormían –terapia intensiva– causa de este trabajo”, expresó al diario Miliyet.

Y Terziolu agregó: “Como el producto golpeado era de mala calidad, el botox aplicado en el estómago se esparcía por todo el cuerpo. Todos nuestros músculos horizontales y verticales están actualmente paralizados. Por ejemplo, uno de nuestros amigos tenía parálisis diafragmática. No podemos hablar, no podemos tragar. Hay pérdida de equilibrio. Hicimos una denuncia y ya comenzaron las investigaciones judiciales. A excepción de los pacientes aquí, se dice que todos ellos tienen 250 personas”.

La modelo Silvina Luna, quien deberá someterse a un trasplante de riñón dada su falla renal post mala praxis que sufrió tras una intervención estética en la clínica del doctor Anibal Lotocki, rompió el silencio después de que el médico se defendiera mediáticamente ante la condena judicial sin sentencia firme a cuatro años de prisión por “lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Silvina Luna agradeció el gran apoyo y el amor de sus seguidores, mientras se encuentra en la lista de espera del INCUCAI ya que sus riñones dejaron de funcionar luego de la cirugía estética del 2011 en la que el doctor Lotocki le inyectó en sus glúteos y muslos un producto prohibido y en cantidades exageradas, tal como lo hizo con la modelo Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi. “Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho (…) Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”, posteó Silvina.

Ahora bien, una de las cuatro damnificadas por las mala praxis, Gabriela Trenchi, salió al cruce de Lotocki en el programa de Nicolás Magaldi llamado EPA!, un día después de que dicho médico intentase limpiar su imagen post condena judicial al dialogar en exclusiva para Intrusos.

En una entrevista para el programa Intrusos en América, el doctor Anibal Lotocki en defensa propia dijo que “las enfermedades no tienen que ver con el procedimiento que le suministre” y que “el granuloma es una reacción a un cuerpo extraño”. “Si un granuloma fuera una lesión todos los médicos estaríamos presos”, sentenció Lotocki.

Luego de tales declaraciones controversiales, una de las víctimas de Lotocki, Gabriela Trenchi, quien se había sometido a una intervención estética —‘hilos tensores’ en los glúteos y extracción de grasa de la pelvis, rodilla y cadera para mezclarlo con plasma de su sangre e inyectarle eso—, declaró vía telefónica en el programa EPA! conducido por Nicolás Magaldi en América: “Estoy viviendo un calvario. Prácticamente tengo que dormir anestesiada de los dolores en las piernas. Es un dolor inhumano”.

“El NO nos colocó metacrilato, sino otra cosa. Y eso que nos colocó solo está permitido para ciertos lugares que son surcos o superficiales, y en pocas cantidades. Pero nos los colocó a nosotras en grandes cantidades y muy adentro. Por eso tenemos las pelotas que tenemos en las piernas. Aparte de los granulomas que tengo por todos lados, tengo dos pelotas de tenis en la pantorrilla, que los médicos me dijeron que para sacarlo ‘me tiene que cortar las piernas’”, profundizó Gabriela Trenchi.

En concordancia con Trenchi, un médico, panelista invitado en EPA!, aseveró que la sustancia que Lotocki les habría inyectado a la particulares damnificadas era Subiton y no metacrilato, siendo un tipo de cemento acrílico para fijaciones óseas usado por dentistas y traumatólogos.

El granuloma son reacciones normales a cuerpos extraños, pero está dentro de la ley si el cuerpo extraño estaría permitido. Sin dudas lo que le colocaron a las chicas no es metacrilato. Él -Lotocki- en una nota en América hace muchos años, reconoció en cámara que era Subiton

El profesional de la salud, consultado en vivo por Magaldi, prosiguió a ilustrar a Lotocki como un chanta: “Tengo un montón de pacientes actuales que eran de él. Me han dicho que él mezclaba un poco de grasa, con líquido, con un polvo en una minipimer; preparaba eso y se los metía en la cola. Es más, gente que trabajaba con él también me lo han ratificado. Muchas van a terminar con insuficiencia renal, y no se puede sacar eso porque está infiltrado en los tejidos”.

