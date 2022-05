Bloqueo de Hungría saca de quicio a Ursula von der Leyden

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría dijo que su gobierno no puede apoyar el embargo de petróleo de la UE “mientras no brinde una solución a las preocupaciones de Hungría”.

Hungría recibe 66% de su petróleo de Rusia, a través del oleoducto Druzhba. Los funcionarios húngaros han expresado su preocupación por la remodelación de las refinerías, el almacenamiento y la infraestructura necesaria para dejar el petróleo crudo ruso.

El enojo de la UE es con Hungría pero Eslovaquia, República Checa, Bulgaria y Croacia también condicionan su aceptación de un embargo petrolero a la ayuda de Bruselas.

La Comisión Europea hizo circular un 6to. paquete de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania que propuso dejar de importar petróleo crudo ruso en 6 meses y dejar de importar productos de petróleo refinado para fin de año. Las sanciones necesitan el respaldo de los 27 estados miembros.

La comisión ofreció a Hungría y Eslovaquia 20 meses para dejar de importar petróleo ruso. Ambos países dijeron que la extensión no es tiempo suficiente . En una propuesta revisada el viernes 06/05, la comisión dijo que podría dar a ambos países hasta finales de 2024.

Bulgaria y Croacia también buscan ayuda de la UE o más tiempo.

Y la verdad es que Bruselas no puede satisfacer todos esos requerimientos, al menos en tiempo y forma.

Esta situación le impide a von der Leyden cumplir con su compromiso con la OTAN, en especial con Joe Biden.

“La discusión de esta noche con el primer ministro Viktor Orban fue útil para aclarar cuestiones relacionadas con las sanciones y la seguridad energética”, escribió von der Leyen en Twitter. “Hemos progresado, pero se necesita más trabajo”. Acto seguido envió su bomba.

Para complicar las conversaciones con Hungría, existen años de tensión entre Orban, quien recientemente ganó su reelección, y las autoridades de la UE.

Orban siempre ha mantenido estrechos vínculos con Moscú y se ha negado a permitir que el suministro de armas occidentales para Ucrania atraviese Hungría, lo que generó fricciones con el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky.

El líder húngaro hizo su campaña de reelección en torno al mensaje de que mantendría a Hungría fuera de la guerra entre Rusia y Ucrania y protegería a los húngaros de asumir los costos de la guerra.

La UE retiene miles de millones de euros en dinero de recuperación del coronavirus por sus preocupaciones sobre el estado de derecho en Hungría. Inclusive inició un procedimientoque podría resultar en la congelación de los futuros fondos del presupuesto de la UE para Hungría .

El gobierno de Orban dijo que esos movimientos tienen motivaciones políticas y están diseñados para obligar al país a alinearse con la UE en temas sociales como la inmigración y los derechos de los homosexuales.

Enojo con Hungría

Euronews distribuyó, con la firma de Alice Tideyn, un contenido titulado "¿Puede expulsar la UE a uno de sus miembros?", obviamente direccionado contra Hungría. El texto:

"En los últimos años, Bruselas ha puesto en marcha procedimientos punitivos contra Polonia y Hungría por violaciones del Estado de Derecho, y ahora se prepara para utilizar un nuevo mecanismo contra Budapest para congelar sus fondos. Pero si esto no consigue detenerle, ¿podría la Unión Europea expulsar a un Estado miembro?

La respuesta corta es no.

La respuesta larga es: se necesitarían años de regateo y lo más probable es que fracasara.

La razón es muy sencilla: La UE no ha previsto esa posibilidad.

"Desde el punto de vista jurídico, no tenemos la herramienta para expulsar a un Estado miembro, a diferencia del Consejo de Europa, por ejemplo, donde Rusia fue expulsada hace unas semanas", explicó Adam Lazowski, profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Westminster.

La UE, tal como subrayan la mayoría de sus funcionarios, nació como un proyecto de paz en el momento en el Viejo Continente intentaba resurgir de las cenizas dejadas por la Segunda Guerra Mundial.

La idea entonces era que, creando lazos económicos más profundos entre los países, éstos se lo pensarían dos veces antes de iniciar futuros conflictos. Y así nació la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1952, con la entonces República Federal Alemana, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo como miembros fundadores."

Luego están los excesos, la frivolidad y otros problemas de la UE. Por supuesto que, también, la corrupción.

La corrupción de Ursula

Desde principios de 2021 se viene investigando desde la Comisión Europea las negociaciones sobre los contratos de suministro de dosis de vacunas contra COVID-19, bajo la sospecha de irregularidades. Varios políticos y periodistas han denunciado instancias de corrupción y la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O´Reilly, decidió avanzar.

Ursula Von der Leyen, presidente de la Comisión Europea y considerada la Nº1 de la estructura ejecutiva de la Unión Europea, fue sorprendida intercambiando mensajes de texto con el CEO de Pfizer, Albert Bourla.

Estos mensajes deberían haber sido declarados en la documentación que se presentó sobre la compra de vacunas, pero no solo no se hicieron públicos si no que fueron borrados ilegalmente.

La Comisión, en su 1ra. investigación, aseguró que después de una “búsqueda exhaustiva”, no había “identificado” ningún mensaje de texto entre Von der Leyen y Bourla.

Pero la investigación de la Defensoría del Pueblo encontró que la búsqueda fue incompleta y que existían estos mensajes comprometedores en una copia de seguridad.

La Comisión tuvo que cambiar su postura, y afirmó que, si bien es cierto que los mensajes existían, no creía que los mensajes de texto ameritaran ser guardados, ya que eran “muy cortos y sin contenido relacionado a la compra de vacunas”.

O’Reilly dijo que el comportamiento de la Comisión no alcanzó los niveles de transparencia requeridos por la legislación vigente de la Unión Europea: “No es necesario grabar todos los mensajes de texto, pero los mensajes de texto claramente están sujetos a la ley de transparencia de la UE y, por lo tanto, los mensajes de texto relevantes deben grabarse. No es creíble afirmar lo contrario”.

Ahora se ha dado instrucciones a la Comisión para que realice una búsqueda exhaustiva adicional de los mensajes de texto y que los hagan públicos, ya que pueden contener instancias de 'quid pro quo' (‘algo a cambio de algo’) entre Von der Leyen y Pfizer para priorizar estos contratos para el territorio europeo.

Lo más irónico es que la existencia de estos mensajes fueron admitidos por la propia Von der Leyen en una entrevista realizada por The New York Times en abril de 2021, en la que ella se felicitó a sí misma por las negociaciones para obtener vacunas.

Según O´Reilly, la cuestión es mucho más profunda ya que incluso si los mensajes de texto no son condenatorios, la transparencia que requiere la legislación europea vigente ya fue vulnerada, impactando en la relación entre un funcionario ejecutivo y una legislatura que controle el poder del ejecutivo.

La Comisión ya viene siendo criticada por los altos precios negociados para las vacunas de Pfizer.

La Unión Europea compró un total de 1.800 millones de vacunas a Pfizer que se repartirán anualmente entre 2021 y 2023 a casi 30.000 millones de euros, un precio de 15,5 euros por dosis, cuando varios países han pagado US$ 10 por dosis.

Luego, las cláusulas contractuales que le aseguran a Pfizer el secreto industrial y evitaban que se haga pública la fórmula de la vacuna.

Además, el contrato le otorga inmunidad a Pfizer por 20 años por posibles efectos adversos de la vacuna.

