image.png El hijo de Petro y su exesposa

Vázquez también habló de otro financista narco, Alfonso Del Cristo Hilsaca, más conocido como El Turco Hilsaca, relacionado con delitos de narcotráfico, lavado de dinero, nexos con grupos criminales y otros que le habría entregado a Petro Burgos 400 millones de pesos para la misma contienda electoral.

image.png Imagen del exnarcotraficante 'El Hombre Marlboro' y el cuestionado empresario El 'Turco Hilsaca', señalados de entregar dineros para financiar la campaña de Gustavo Petro de manera irregular. /Fotos: Facebook Samuel Santander Lopesierra y Colprensa

De acuerdo a esta mujer, la exorbitante suma se entregó a través de su ‘padrino político’ y actual aspirante a la gobernación del departamento del Atlántico, Máximo Noruega.

El señor (Lopesierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo El señor (Lopesierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo

Según la exesposa de Petro hijo, el dinero “negro” yacía en una caja fuerte dentro de la vivienda matrimonial y sería destinada para comprar una opulenta vivienda en Barranquilla valuada en 1600 millones.

“Yo tengo, de hecho, el chat donde él me lo dice… porque una vez mi carro se quedó sin batería, empezó a molestar y no prendía. Y él en el chat me dice: ‘Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa’”, explicó a Semana.

image.png

Mientras tanto, el presidente Petro publicó en Twitter que estaba apenado y que cada uno debe “reflexionar sobre sus propios errores”:

“Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”, fueron las palabras publicadas por el presidente colombiano”

En relación al arresto, Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber ofrecido la venta de cupos a narcos y delincuentes dentro de la “Paz Total”, apoyó a su sobrino.

“Independientemente de en qué términos se lleve a cabo el proceso, seguirá siendo mi sobrino, eso es inexorable, eso no se puede cambiar ni se quiere cambiar y le daremos todo nuestro apoyo pase lo que pase y suceda lo que suceda”, declaró el hermano de Petro en diálogo con Semana.

“Cuando salió la noticia por primera vez yo vine a Barranquilla, hablé con él, le di todo mi apoyo, la fuerza de la familia a través mío, independientemente de cómo sucedan las cosas y los errores o no que cometamos en la vida, la vida misma es estar sujetos a la posibilidad de cometer errores, e independientemente de eso es darle la fuerza y el apoyo y lo sigo pensando igual al día de hoy”, dijo Juan Fernando Petro.

