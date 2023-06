Gustavo Petro envuelto en escándalo (plata narco, cocaína y alcohol)

“Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”.

El lunes 5 de junio en diálogo con el mismo medio que reveló los audios, incluso afirmó que los dineros de la campaña no fueron de “emprendedores” y no descartó el origen ilícito de la plata que ingresó para la campaña política que se hizo en la Costa Caribe, territorio donde sacó ventaja sobre su contrincante político Rodolfo Hernández:

“Eran narcos o no? ¿Quiénes eran?

A.B.: No eran emprendedores…”

Petro en Twitter, luego lo negó: “En gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial”.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1665741517623816192 En gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros.



La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

Cocaína y alcohol

En la misma entrevista, reconoció su consumo de cocaína y que comparte ese gusto nada menos que con el mandatario colombiano, cuando explicó los cargos que el gobierno le había ofrecido.

Según Benedetti, la misma Laura Sarabia le negó la posibilidad de acceder a esas funciones por su problemas con las drogas pero que aquel, para él, impedimento no era justo porque el presidente también hacía lo mismo:

“La hijueputa diciendo que había un problema de cocaína…Sí, y yo le dije: Ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí”.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1665871666881220610 Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninuna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito.



Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad pic.twitter.com/J3o26u2jnd — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

Al principio, Benedetti desmintió los audios alegando que estaban manipulados pero después reconoció que al momento de grabarlo estaba bajo los efectos de alcohol.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Origen del escándalo

Petro entonces anunció la salida de Sarabia y Benedetti de esta manera "Este Gobierno no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos, no les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad".

Como en la mayoría de los escándalos nacionales, el origen de este es doméstico y personal ,y las declaraciones de Petro son una buena síntesis de lo que ocurrió.

Diversos medios cotejando las diversas versiones judiciales incluyen a otra persona en la polémica: Marelbys Meza. Una niñera que trabajó primero con Benedetti que la despidió por un supuesto robo, luego con Sarabia que la apartó de su hogar por un falta similar y luego recontratada, a pesar de su historial, otra vez por el mismo Benedetti.

image.png Marelbys Meza, niñera de Sarabia y Benedetti espiada supuestamente por el gobierno tras supuestos robos en los hogares de ambas exfuncionarios.

Según la BBC, Sarabia inició con funcionarios de la policía y la fiscalía una controvertida Investigación que indaga la misteriosa pérdida de US$7.000 en efectivo de la casa de Sarabia. La supuesta ladrona tuvo que someterse al polígrafo, una prueba en la que se sintió "secuestrada y amenazada" en la misma sede de la Presidencia, el Palacio de Nariño.

Pero eso no es todo. El fiscal general, Francisco Barbosa, quien fue nombrado por el gobierno de Iván Duque, denunció que la investigación de este caso generó un sistema judicial paralelo, que la interrogación a Meza fue ilegal y que la Dijín de la Policía interceptó el celular de Meza, lo que desató otra durísima controversia en el país.

Este martes (6/06/23) Petro realizó un consejo de ministros a través del cual buscaría consolidar su apoyo en el ejecutivo ante la crisis en su administración por los sucesivos escándalos.

En esta reunión también se habría sugerido nombres para reemplazar a Sarabia como jefa de Gabinete; el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el nuevo embajador de Colombia en Venezuela será Milton Rengifo Hernández.

Más contenido de Urgente24

La aerolínea que podría revivir en Argentina si llueven USD

Tensión en LN+: Fuerte ninguneo de Larreta a Luis Majul

Elecciones 2023: Cuánto cobrarán las autoridades de mesa

'Débil' Mike Pence se lanza y The Washington Post lo destruye

Alimentos comunes con más fibra que la avena: Te sorprenderá