'Débil' Mike Pence se lanza y The Washington Post lo destruye

Una encuesta de The Post del mes pasado, indicó que dentro de las nominaciones republicanas “el 51 por ciento apoya a Trump y el 25 por ciento respalda a DeSantis. La exembajadora de la ONU Nikki Haley y el exvicepresidente Mike Pence reciben cada uno un 6 por ciento, mientras que el 4 por ciento apoya al senador Tim Scott (SC) y el 1 por ciento respalda al ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson”.

El último promedio de encuestas de RealClearPolitics confirma que Trump tiene el apoyo del 53% de los votantes primarios republicanos, una ventaja saludable sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis (22%) y Pence tan solo (3,8%).

The Washington Post: “No tiene chances”

Ante estos datos y considerando otros aspectos de Mike Pence, The Washington Post cuestionó su lanzamiento y se preguntó porque el ex gobernador de Indiana cree que tiene una remota chance de triunfar en la nominación republicana. Su historial no lo favorece y su carácter poco carismático tampoco.

Paul Waldmann, el redactor de la nota del medio de USA en cuestión, fue fulminante: “No hay misterio sobre si Pence podría superar al expresidente Donald Trump y hacerse con el liderazgo de su partido. El misterio es por qué cree que tiene alguna posibilidad"

El cronista en clara oposición a Pence, también destaca la falta de apoyo de su partido y su ridiculización en las redes sociales. En abril de 2023, el exvicepresidente fue abucheado por el público republicano en su estado natal mientras hablaba en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle aquí.

Captura de pantalla (400).png "Condenada candidatura presidencial de Mike Pence", dice The Washignton Post.

Asimismo en febrero fue objeto de burla en las redes sociales por afirmar que tuvo una confrontación dramática incomprobable con Vladimir Putin: “Me he parado más cerca que yo de ti y miré a Vladimir Putin directamente a los ojos y le dije cosas que no quería escuchar", había dicho. Y las redes estallaron: "Nadie cree esto".

El único mérito que el periodista de The Washington Post atribuye a Mike Pence es su resistencia a la presión de Trump de retrasar el conteo electoral en el Congreso para que el expresidente anulara el resultado electoral.

Cabe recordar que desafió incluso al magnate al señalar que el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una horda de seguidores del entonces mandatario violentó el corazón de la democracia estadounidense, puso en peligro a decenas de personas, incluida su familia que se encontraba en el lugar y a las instituciones.

Sin embargo para el redactor estadounidense, aquella posición conservadora e institucional no lo favorecería entre su electorado primero porque eso significa presentar a su correligionario como el “enemigo de la democracia” y él como un héroe; situación incómoda y contradictoria para él y para su partido; segundo porque los fieles de Trump por esa decisión lo tacharon (“Cuelguen a Mike Pence", gritaron),y los pocos que agrupaba se radicalizaron ante la grieta con los demócratas y se pasaron a las filas del multimillonario.

También Waldmann opina que como a tantos otros aspirantes republicanos a la presidencia solo su imagen de experimentado, cristiano, conservador legitima su presentación electoral y su pasado político: temporada en el Congreso, luego un período como gobernador, luego su tiempo como vicepresidente. “ Si Joe Biden puede hacerlo, ¿por qué no Mike?”.

Y concluye con otro fuerte dorado a Pence: “En una elección general, Pence ofrecería a los votantes el peor de los mundos posibles: un candidato poco carismático que defiende las políticas impopulares del Partido Republicano”.

Más contenido de Urgenet24

Alimentos comunes con más fibra que la avena: Te sorprenderá

Mauricio Macri, el "abogado del diablo" defiende lo que odia

A Mauricio Macri le explotó la cabeza y mostró desesperación

Masiva destrucción en Jersón: Rusia y Ucrania cruzan denuncias

Papa Francisco: Hermetismo sobre su salud y la misión en Kiev