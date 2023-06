Alimentos comunes con más fibra que la avena: Te sorprenderá

Alimentos con más fibra que la avena

Ahora bien, media taza de avena contiene aproximadamente 4 gramos de fibra. Tomando en cuenta esto, el sitio especializado Eat This, Not That, indica que los siguientes alimentos pueden aportar más fibra que la avena, de acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos:

Frijoles negros: En media taza cocida hay 7,5 gramos de fibra

Los frijoles negros son de los alimentos más nutritivos del planeta. Estos frijoles ayudan a disminuir el colesterol malo en la sangre, previenen el envejecimiento prematuro de la piel, previenen la anemia, fortalecen el sistema inmunitario, combaten el estreñimiento, facilitan la pérdida de peso, previenen la osteoporosis, ayudan a reducir el azúcar en sangre y la presión arterial.

Frambuesas y moras: En una taza hay 8 gramos de fibra

Estas frutas populares ayudan a cuidar la salud del corazón, regular la presión arterial, favorecen la pérdida de peso, ayudan a prevenir la diabetes, mejoran la memoria y la concentración, ayudan a prevenir el cáncer, mejoran el sistema inmunológico y retardan el envejecimiento prematuro.

Aguacate: Media palta aporta 6,5 gramos de fibra

El aguacate o palta es un alimento popular en el desayuno que aporta varios beneficios: Mejora la salud intestinal, contribuye a la pérdida de peso, tiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, ayuda a reducir el riesgo de diabetes tipo 2, mejora la salud ocular, evita cataratas, ayuda a reducir el colesterol y reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Garbanzos: En media taza cocida hay 6,5 gramos

Los garbanzos tienen muchas razones para ser incorporados en la dieta: Contribuyen con la pérdida de peso, ayudan a controlar el azúcar en sangre, mejoran la digestión, protegen contra enfermedades del corazón, ayudan a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, previenen la deficiencia de hierro, mejoran la salud del cerebro y la memoria.

Semillas de chía: En dos cucharadas hay 8 gramos de fibra

Las famosas semillas de chía son muy beneficiosas: Tienen una gran cantidad de antioxidantes, son una fuente de Omega 3 y minerales importantes (fósforo, calcio y magnesio), ayudan reducir y controlar colesterol y triglicéridos, contribuyen a la prevención de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2, ayudan a mejorar la memoria, mejoran la salud de los huesos, ayudan a retrasar el envejecimiento y facilitan la pérdida de peso.

¿Cuánta fibra comer?

De acuerdo con la prestigiosa Clínica Mayo, las mujeres deben procurar comer por lo menos de 21 a 25 gramos de fibra al día, mientras que los hombres deben tratar de comer de 30 a 38 gramos de fibra al día. Esto ayuda a mantener el cuerpo y el corazón saludable.

--------------------------------

Más contenido de Urgente24

La bebida conocida que se relaciona con un cáncer fulminante

Esta fruta morada aumenta las bacterias buenas del intestino

Cáncer de colon: Evite esta bebida habitual lo antes posible

El asombroso hábito que reduce 50% el riesgo de demencia

Sin medicamentos: Seis remedios naturales contra la ansiedad