Cáncer de colon: Evite esta bebida habitual lo antes posible

Las participantes fueron reclutadas en un estudio prospectivo longitudinal de salud entre 1991 y 2015, cuando tenían entre 25 y 42 años.

En el estudio, también se analizó un subconjunto de 41.272 enfermeras que proporcionaron informes sobre su consumo de bebidas con azúcar entre los 13 y los 18 años.

Específicamente, los investigadores consideraron el consumo de refrescos, bebidas isotónicas, tés endulzados y jugos de frutas.

Bebidas azucaradas y cáncer de colon

Pero, ¿Qué hallaron los investigadores? Después de un seguimiento 24 años en promedio, los investigadores encontraron "109 casos de cáncer colorrectal", reseña The New York Times.

Asimismo, hallaron que, quienes tomaban dos o más bebidas azucaradas a la semana, tenían más del doble de riesgo relativo de desarrollar cáncer de colon, esto en comparación con las mujeres que consumían en promedio menos de una porción de 250 mililitros de bebidas azucaradas semanalmente.

"Cada porción adicional de bebidas azucaradas aumentaba el riesgo (de cáncer de colon) en 16 por ciento", detalla el medio.

Mientras -agregan- una porción de bebida azucarada al día durante la adolescencia se asociaba con un 32 por ciento de mayor riesgo.

Por otro lado, los investigadores observaron que, sustituir bebidas endulzadas por café o miel baja en calorías disminuía de 17 a 36 por ciento el riesgo relativo de cáncer de colon.

La conclusión a la que llegaron los investigadores fue que:

Una mayor ingesta de bebidas azucaradas en la edad adulta y la adolescencia se asoció con un mayor riesgo de cáncer colorrectal de aparición temprana entre las mujeres. Una mayor ingesta de bebidas azucaradas en la edad adulta y la adolescencia se asoció con un mayor riesgo de cáncer colorrectal de aparición temprana entre las mujeres.

La reducción del consumo de bebidas azucaradas entre adolescentes y adultos jóvenes puede servir como una estrategia potencial para aliviar la creciente carga de cáncer colorrectal de aparición temprana. La reducción del consumo de bebidas azucaradas entre adolescentes y adultos jóvenes puede servir como una estrategia potencial para aliviar la creciente carga de cáncer colorrectal de aparición temprana.

Asimismo, Nour Makarem, profesora adjunta de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia quien no participó en el estudio, dijo al The New York Times:

“Estas son pruebas sólidas e innovadoras de que un mayor consumo de refresco está relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Sabemos que se ha encontrado una relación entre las bebidas azucaradas, el aumento de peso y los desequilibrios de glucosa, entre otras cosas, que también son factores de riesgo. Por lo tanto, es posible que exista un mecanismo detrás de estas relaciones”.

¿Cómo prevenir el cáncer de colon?

Ahora bien, la Sociedad Americana contra el Cáncer dice que no hay una manera que ciertamente prevenga el cáncer colorrectal. Sin embargo, las personas pueden tomar medidas para ayudar a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad, como:

Mantener un peso saludable

Realizar actividad física regularmente

Comer más frutas, verduras y alimentos integrales

Limitar el consumo de carnes rojas y carnes procesadas

Evitar las bebidas endulzadas

No fumar

Evitar el consumo de alcohol

Hacer pruebas de detección a partir de los 45 años

