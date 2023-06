La bebida insospechada que aumenta la glucosa en sangre

Cuando esto sucede, los niveles de glucosa son superiores a 125 miligramos/decilitro en ayunas y 180 miligramos/decilitro 2 horas después de comer, y si no se trata, puede generar consecuencias graves.

Por este motivo, es importante prestar atención a las cosas que se relacionan con un aumento de la glucosa, incluyendo los refrescos dietéticos.

¿Qué bebida sube la glucosa?

Puede que resulte menos evidente que los refrescos o gaseosas dietéticas puedan alterar los niveles de azúcar en sangre, ya que, en estos productos los azúcares son sustituidos por edulcorantes artificiales ‘libres’ de calorías.

Sin embargo, el sitio especializado AARP ubica a este tipo de bebida entre los alimentos insospechados que pueden provocar un aumento en el nivel de glucosa en sangre.

Hay cierta evidencia científica al respecto.

"Aunque, obviamente, las gaseosas dietéticas no contienen azúcar, las investigaciones más recientes sugieren que aún pueden desempeñar un papel en la alteración de los niveles de azúcar en la sangre", indican.

En un estudio publicado en el 2022 en la revista Cell (en inglés), dicen, los investigadores analizaron cuatro sustitutos del azúcar y hallaron que, dos de los edulcorantes artificiales, la sacarina y la sucralosa, alteraron las bacterias de un modo que, a veces, se modificaron los niveles de azúcar en la sangre.

Asimismo, en un artículo publicado en The Conversation se advierte que las bebidas 'light' "no son buenas para la salud", porque se asocian con obesidad y diabetes, aún cuando no contienen azúcar, sino edulcorantes.

"El uso a largo plazo de estos edulcorantes se ha asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Se ha demostrado que los edulcorantes, como la sacarina, cambian el tipo y la función del microbioma intestinal, la comunidad de microorganismos que viven en el intestino. El aspartamo disminuye la actividad de una enzima intestinal que normalmente protege contra la diabetes tipo 2", detallan.

De cualquier manera, los expertos creen que es una mejor opción reemplazar este tipo de bebida por agua, o agua con gas con un chorrito de jugo de limón.

¿Qué cosas hacen que suba la glucosa?

Además de los refrescos de dieta, hay otros factores que se relacionan con diabetes.

En una consulta realizada a la prestigiosa Clínica Mayo se lee lo siguiente: "Mi nivel de glucosa en la sangre ha subido a pesar de que mantengo una alimentación sana y una rutina de ejercicios. ¿Cuál podría ser la causa?"

Stacy M. Loneman, R.N., CDCES respondió que, son muchos los factores que pueden provocar un alto nivel de glucosa en la sangre, incluyendo:

Elección de alimentos y actividad física

Deshidratación

Determinados medicamentos, en especial los que contienen esteroides

Omisión de dosis o dosis insuficientes de medicamentos que disminuyen el nivel de glucosa en la sangre

Administración incorrecta de medicamentos

Enfermedades, infecciones, lesiones o cirugías

Estrés (tanto positivo como negativo)

Cambios hormonales

