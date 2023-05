El alimento menos pensado que dispara la glucosa en sangre

Los valores esperados para la concentración normal de glucosa en sangre en ayunas están entre 70 mg/dL (3,9 mmol/L) y 100 mg/dL (5,6 mmol/L)

en ayunas están entre Cuando la glucemia en ayunas está entre 100 y 125 mg/dl (5,6 y 6,9 mmol/l), se recomiendan cambios en el estilo de vida y control de la glucemia.

Si la glucosa en sangre en ayunas es de 126 mg/dL (7 mmol/L) o más en dos pruebas separadas, se diagnostica diabetes.

¿Qué aumenta la glucosa?

Ahora bien, el aumento de los niveles de glucosa en sangre depende de muchos factores, pero como decíamos al principio, la dieta es una de las cosas que más influye.

En ese sentido, no todas las personas conocen a ciencia cierta cuáles son los alimentos que suben el azúcar en sangre.

Cuando se habla de este tema, lo más probable es pensar que los alimentos azucarados son los que disparan la glucosa. Eso es cierto. Pero también hay otros alimentos que pueden afectar los valores de azúcar en sangre y que muchos incluyen en la dieta sin saberlo.

Por ejemplo, es común imaginarse que los alimentos fritos pueden aumentar los niveles de colesterol en sangre, pero ¿Sabía que este tipo de alimento también puede empeorar los niveles de glucosa?

Si bien este tipo de alimento se desaconseja en la dieta de la mayoría de los individuos, es especialmente importante saber que las personas que quieran mantener bajo control sus niveles de azúcar en sangre, debe evitar los alimentos fritos o ricos en grasas.

Alimento que dispara la glucosa

El problema de los alimentos fritos está justamente en que "acaban transformándose en azúcar en sangre tras su consumo", reseña un artículo publicado en Hola.

También, el sitio especializado Eat This, Not That advierte que, comer alimentos fritos puede causar "estragos" en los niveles de glucosa en sangre, porque suelen estar cargados de grasas trans, y este tipo de grasa puede contribuir a la resistencia a la insulina.

Esto "puede derivar en un exceso de azúcar en la sangre", agregan.

De hecho, un estudio publicado en Foods, indica que el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas o grasas trans es un factor de riesgo de diabetes tipo 2.

"Como se ha visto en la obesidad, el consumo de una dieta alta en grasas y una alta ingesta de ácidos grasos saturados se asocian con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Del mismo modo, alguna evidencia muestra que una ingesta alta de ácidos grasos trans puede resultar en una mayor resistencia a la insulina", apuntan los investigadores.

Pero hay otra cosa negativa de los alimentos fritos. Por ejemplo, las papas fritas tienen un Índice Glucémico (IG) alto.

Y los alimentos con IG elevado puede causar un "fuerte aumento en los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas", alerta Healthline.

En todo caso, es mejor optar por alimentos elaborados en el horno, los productos hervidos o al vapor.

Síntomas de azúcar alta en sangre

Por otro lado, es importante saber que cuando los niveles de azúcar en la sangre aumentan demasiado, las personas pueden experimentar algunos síntomas asociados con hiperglucemia.

Si el nivel de glucosa sanguínea es muy alto, es posible que se presenten los siguientes síntomas:

Aumento de la sed

Micción frecuente

Visión borrosa

Cansancio o debilidad

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Falta de aire

Dolor estomacal

Aliento con olor frutal

Boca muy seca

Si tienes síntomas de un nivel alto de glucosa en la sangre, consulta inmediatamente a un médico.

--------------------------------

Más contenido de Urgente24

Demencia: ¿Qué han alertado de este alimento que todos usan?

Estas son las seis mejores bebidas para conciliar el sueño

¿Qué pasa en el cuerpo al tomar agua de avena en ayunas?

Glucosa: La fruta que se come entera para bajar los niveles

El alimento menos pensado que protege contra cáncer de colon