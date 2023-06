Resquebrajamiento de Petro: Ex embajador lo embarró con narcos

Sin embargo, en el ambiente político era sabido que Benedetti era un tanto camaleónico y oportunista, además de que enfrentaba varios procesos judiciales. En ese sentido, más que nunca resuena lo dicho por Ingrid Betancur a Petro en la campaña 2022:

image.png

En esa misma línea, el actual canciller Álvaro Leyva apuntó duramente contra la idoneidad de Benedetti luego de la filtración de los audios en los que habla de la financiación “ilegal” y de él a quien acusa de drogadicto tal como al mandatario Petro.

“Él mismo dice (Armando Benedetti) yo soy un drogadicto… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, sostuvo Leyva.

¿Qué opina María Isabel?: Los audios de Benedetti son ¿El 8.000 de Petro?

Recordemos que este escándalo salió a la luz tras una filtración de los audios del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, enviados a la ex jefa de Gabinete Laura Sarabia, en tono amenazante por considerar una humillación la espera de tres horas en el Palacio Nariño para una simple cita con el presidente Colombiano, como contó Urgente 24.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, explotó, tal como fue primicia de Semana.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa [proceso] 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, lanzó Benedetti y prendió el ventilador que salpicó a Petro.

Colombia sufre graves dificultades políticas tras la guerra por la reforma a la salud entre Gustavo Petro y partidos de la coalición del gobierno. A fines de abril, la repentina decisión del presidente de Colombia Gustavo Petro de solicitar la renuncia protocolaria a todo su gabinete de ministros lo evidenció.

Ahora el gobierno sumó un nuevo escándalo -incluye dinero narco, traición, escuchas ilegales, campaña ilegalmente financiada- originado en los pasillos más íntimos de la Casa de Nariño que acabó con la renuncia de Laura Sarabia y Armando Benedetti, el círculo íntimo que llevó a Gustavo Petro al poder.

En los 10 meses de gobierno Sarabia comenzó siendo secretaria y terminó como jefe de gabinete; Benedetti se desempeñó como embajador en Venezuela, encargado de restablecer unas relaciones marcadas por la negociación de paz con la guerrilla del ELN.

La visibilidad del escándalo ocurrió con la filtración de los explosivos audios de Benedetti a Sarabia donde sugiere una supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de Gustavo Petro que lo llevó al poder.

image.png Laura Sarabia ex jefe de gabinete; Benedetti ex embajador en Venezuela.

El medio que lo difundió (Semana) dejó escuchar entre otras frases fuertes "nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga. Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”

“Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”.

El lunes 5 de junio en diálogo con el mismo medio que reveló los audios, incluso afirmó que los dineros de la campaña no fueron de “emprendedores” y no descartó el origen ilícito de la plata que ingresó para la campaña política que se hizo en la Costa Caribe, territorio donde sacó ventaja sobre su contrincante político Rodolfo Hernández:

“Eran narcos o no? ¿Quiénes eran?

A.B.: No eran emprendedores…”

Petro en Twitter, luego lo negó: “En gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial”.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1665741517623816192



— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

Cocaína y alcohol

En la misma entrevista, reconoció su consumo de cocaína y que comparte ese gusto nada menos que con el mandatario colombiano, cuando explicó los cargos que el gobierno le había ofrecido.

Según Benedetti, la misma Laura Sarabia le negó la posibilidad de acceder a esas funciones por su problemas con las drogas pero que aquel, para él, impedimento no era justo porque el presidente también hacía lo mismo:

“La hijueputa diciendo que había un problema de cocaína…Sí, y yo le dije: Ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí”.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1665871666881220610



— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

Al principio, Benedetti desmintió los audios alegando que estaban manipulados pero después reconoció que al momento de grabarlo estaba bajo los efectos de alcohol.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Origen del escándalo

Petro entonces anunció la salida de Sarabia y Benedetti de esta manera "Este Gobierno no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos, no les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad".

Como en la mayoría de los escándalos nacionales, el origen de este es doméstico y personal ,y las declaraciones de Petro son una buena síntesis de lo que ocurrió.

Diversos medios cotejando las diversas versiones judiciales incluyen a otra persona en la polémica: Marelbys Meza. Una niñera que trabajó primero con Benedetti que la despidió por un supuesto robo, luego con Sarabia que la apartó de su hogar por un falta similar y luego recontratada, a pesar de su historial, otra vez por el mismo Benedetti.

image.png Marelbys Meza, niñera de Sarabia y Benedetti espiada supuestamente por el gobierno tras supuestos robos en los hogares de ambas exfuncionarios.

Según la BBC, Sarabia inició con funcionarios de la policía y la fiscalía una controvertida Investigación que indaga la misteriosa pérdida de US$7.000 en efectivo de la casa de Sarabia. La supuesta ladrona tuvo que someterse al polígrafo, una prueba en la que se sintió "secuestrada y amenazada" en la misma sede de la Presidencia, el Palacio de Nariño.

Pero eso no es todo. El fiscal general, Francisco Barbosa, quien fue nombrado por el gobierno de Iván Duque, denunció que la investigación de este caso generó un sistema judicial paralelo, que la interrogación a Meza fue ilegal y que la Dijín de la Policía interceptó el celular de Meza, lo que desató otra durísima controversia en el país.

Este martes (6/06/23) Petro realizó un consejo de ministros a través del cual buscaría consolidar su apoyo en el ejecutivo ante la crisis en su administración por los sucesivos escándalos.

En esta reunión también se habría sugerido nombres para reemplazar a Sarabia como jefa de Gabinete; el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el nuevo embajador de Colombia en Venezuela será Milton Rengifo Hernández.

