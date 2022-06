Alarmante: En Estados Unidos, ya vapean 750.000 adolescentes

"Durante años, la FDA no reguló los cigarrillos electrónicos y permitió que millones de productos de vapeo ingresaran ilegalmente al mercado, lo que alimentó la epidemia de vapeo entre los jóvenes", declaró Durbin sobre el estudio que tomó base en los datos de la encuesta Monitoreo del futuro del Instituto Nacional de Salud con estudiantes de 13 a 18 años que cursan 8°, 10° y 12° grado en 2020 y 2021. También se emplearon estadísticas de la Fundación CDC y Campaign for Tobacco-Free Kids sobre las ventas minoristas de cigarrillos electrónicos entre 2020 y 2022.