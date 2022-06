Gasolina en Estados Unidos: Lugares más baratos y más caros

Estados Unidos: Cuáles son los estados más caros para comprar gasolina

California es el estado más caro para comprar gasolina en los Estados Unidos con un precio promedio de U$S 6.43 dólares. Oregón, Washington, Illinois, Indiana, Arizona, Nevada, Alaska y Hawaii acompañan al líder de ese registro con precios que van desde los U$S 5.22 a U$S 6.44.