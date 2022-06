Colombia improvisa: Candidatos tienen 12 horas para debatir

El asunto es clave porque ambos finalistas aparecen cabeza a cabeza en las últimas encuestas, por lo que un cara a cara -faltando tan poco para la cita electoral- podría ser definitorio.

Lo que dispuso el Tibunal Superior de Bogotá

Según lo que dispuso el Tribunal Superior de Bogotá, el debate se debe solicitar y programar de manera conjunta entre las dos campañas para realizarse a más tardar este jueves 16/6, con una duración de una hora, y el sistema de medios públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) deberá retransmitirlo.

Ante la decisión, “los candidatos deben ponerse de acuerdo sobre las reglas e informarlo al Consejo Nacional Electoral para que se ordene su realización", señaló en sus redes sociales el magistrado de esa instancia Luis Guillermo Pérez, cuando se dio a conocer el fallo.

El Tribunal Superior de la capital colombiana hizo lugar así al pedido de un grupo de ciudadanos que sostuvo que la falta de debates violaba el derecho de los electores a una correcta información de los programas de los candidatos para decidir su voto.

Hernández: del "no" al "sí, pero..."

Hernández había decidido no asistir a los debates por considerar que no le daban el tiempo suficiente para explicar sus propuestas, pero vino la decisión judicial y luego la nueva posición del ingeniero santandereano, explica el diario El Tiempo.

En la comunicación en la que Hernández, candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, aceptó el debate, indicó que, “por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se hagan en la ciudad de Bucaramanga”.

Igualmente, manifestó que se deben incluir unos 20 temas, entre los que propuso la “campaña sucia de desprestigio de contendores políticos”, las “alianzas politiqueras de los candidatos”, la “contratación de “estrategas”, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes” y las “amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables” a algunos de los candidatos.

Hernández también puso como condición que el debate dure 60 minutos, como lo “ordenaron los magistrados” que fallaron la tutela, y que en cuanto al tiempo de las respuestas, propone “que sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta, porque no he podido aprender a decir mentiras por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracterizan por la argumentación y no por la demagogia”.

Petro aceptó ir a Bucaramanga

Pocos minutos después de conocerse la información, su rival -el candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro-, manifestó que aceptaría algunas de las condiciones y que iría a Bucaramanga para el debate con Rodolfo.

Petro había dicho que aceptaba el fallo poco después de haber sido dado a conocer. Sobre algunas de las condiciones que propone su rival, afirmó que "el debate debe ser sin condiciones a la prensa, que pregunten lo que quieran".

Esto tomando en cuenta que Hernández planteó temas y le pidió a su rival que incluya otros y, adicionalmente, propuso algunos de los moderadores que habría en la discusión.

La carta en la que Hernández aceptó debatir

“Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate", había escrito Hernández en la carta a la opinión pública en la que manifestaba que estaba listo para el debate, según recoge la revista Semana, "pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quienes, para qué y mil detalles que se tienen que prever. Yo también estoy listo, para debatir como lo estoy desde hace más de 50 años, cuando decidí construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión”, dice el documento, en referencia a Petro.

Hernández puso también como condición la participación y el trabajo de Marelen Castillo (fórmula vicepresidencial), Erika Sánchez, representante a la cámara electa por la LIGA, Adriana Vargas, coordinadora voluntaria de la campaña, Luisa Olejua, encargada de comunicaciones, Óscar Hernández, abogado que atendió la tutela y Carlos Lemus, coordinador de voluntarios.

Asimismo, le hizo un llamado a Petro para que asegure quién costeará los gastos de la transmisión en RTVC: “Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos, lo pertinente porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros”, le dijo a Petro.

Igualmente, le dijo al candidato del Pacto Histórico que él debe correr con los gastos de viaje de las seis personas que impusieron la tutela, ya que sí o sí ellos deben asistir, so pena de incurrir en desacato al fallo dado por los magistrados.

El candidato afirmó que espera que las conductoras del debate sean Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jessica de la Peña, así como tres hombres.

Finalmente, le recordó a Petro que el debate se debe construir conjuntamente y que deben agilizar los principales puntos para poder llevar a cabo este encuentro en menos de 12 horas.

“Como si un debate fuera capaz de borrar nuestro pasado y los RODOLFISTAS DE CORAZÓN o militantes electores que hace cuatro años fueron 8 millones y que ahora fueron 8 millones y medio fueran a cambiar de opinión por lo que se diga o deje de decir en el endiosado y mitificado debate”, concluyó Hernández.