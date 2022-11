Las derrotas continuaron en las elecciones al Senado de New Hampshire con el candidato de Trump, Don Bolduc, perdiendo ante la actual senadora demócrata Maggie Hassan por más de nueve puntos. En las horas posteriores a la convocatoria de la carrera, Trump se distanció de Bolduc, alegando que el candidato perdió porque no abogó lo suficiente por el tema del fraude electoral en las elecciones de 2020.

Los candidatos de Trump también perdieron en varias contiendas por la Cámara, incluida la caída del republicano Bo Himes ante el demócrata Wiley Nicken en el Distrito 13 de Carolina del Norte. La derrota de 20 puntos de DeSantis sobre el aspirante a gobernador demócrata Charlie Crist convierte al gobernador de Florida en el mayor rival potencial de Trump para la nominación presidencial republicana de 2024. Los candidatos de Trump también perdieron en varias contiendas por la Cámara, incluida la caída del republicano Bo Himes ante el demócrata Wiley Nicken en el Distrito 13 de Carolina del Norte. La derrota de 20 puntos de DeSantis sobre el aspirante a gobernador demócrata Charlie Crist convierte al gobernador de Florida en el mayor rival potencial de Trump para la nominación presidencial republicana de 2024.

De todos modos, se espera que Trump anuncie su tercera candidatura presidencial a finales de este mes. En vísperas de las elecciones de mitad de período, Trump le dijo a una multitud de miles en un mitin en Ohio que haría un "gran anuncio" el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

image.png

Trump furioso con Murdoch por haber postulado a Ron DeSantis 2024

La portada del jueves del periódico New York Post mostraba el rostro de Trump sobre el dibujo del protagonista de una famosa canción infantil. El titular: “Trumpty Dumpty”.

“Don (que no pudo construir un muro) sufrió una gran caída, ¿pueden todos los miembros del Partido Republicano recomponer el partido?”, escribió el diario.

La sección de opinión del Wall Street Journal publicó un editorial titulado: “Trump es el Perdedor Más Grande del Partido Republicano”. Y aunque las estrellas más grandes de Fox News no comentaron mucho al respecto, el expresidente escuchó suficientes palabras desalentadoras para atacar a la cadena en las redes sociales.

image.png

Donald Trump "tóxico"

El editorial del Wall Street Journal mencionó cada uno de esos nombres y más, y señaló que Trump tenía un “récord perfecto de derrotas electorales” desde su triunfo sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016.

“Los demócratas volvieron a tener éxito en convertir a Trump en un tema central de la campaña, y el señor Trump les ayudó a hacerlo”, dijo el WSJ. El periódico también publicó el jueves una columna de una pluma invitada que mencionaba al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como una alternativa a Trump para las elecciones presidenciales de 2024, y un fragmento del nuevo libro del exvicepresidente Mike Pence titulado “My last days with Donald Trump” (Mis últimos días con Donald Trump).

En el sitio web del diario, el veterano columnista John Podhoretz apodó al expresidente “Trump Tóxico”.

Podhoretz escribió que Trump era el “equivalente político de una lata de Raid” y “quizás el más profundo repelente de votos en la historia moderna de Estados Unidos”.

El Post publicó un editorial que le pedía a DeSantis postularse a la presidencia. En la víspera, la portada del periódico mostraba una imagen de un DeSantis victorioso con el titular: “DeFuturo”.

El expresidente publicó que Fox News estaba “realmente perdida”, y rebatió las historias que decían que había apoyado a los perdedores. Fue especialmente crítico con el New York Times por una historia que decía que estaba enfadado con su esposa, Melania, y con Sean Hannity, de Fox News, por haberlo alentado a apoyar la candidatura de Oz al Senado por Pensilvania. “No estaba para nada enojado”, escribió. “¡Noticias falsas!”.

Ruppert Murdoch avanza con la fusión

De acuerdo a la información publicada por el medio español, El País, Murdoch, a casi una década después de separar el negocio de edición de periódicos y el audiovisual, el magnate de los medios de comunicación plantea fusionar News Corporation y Fox Corporation, según ha comunicado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés)”.

“El 14 de octubre de 2022, News Corporation ha anunciado que el consejo de administración de la compañía, tras la recepción de cartas de K. Rupert Murdoch y del Murdoch Family Trust, ha formado un comité especial compuesto por miembros independientes y desinteresados del consejo para comenzar a explorar una posible fusión con Fox Corporation”, indica News Corporation al supervisor estadounidense con sede en Washington.

Al parecer, el comité contrató nuevos asesores financieros y legales independientes para evaluar a fondo la posible operación. “El comité no ha tomado ninguna decisión con respecto a dicha fusión potencial en este momento, y no puede haber ninguna certeza de que la compañía vaya a participar en dicha transacción. Ni la empresa ni el comité especial tienen la intención de comentar o revelar otros desarrollos relacionados con el trabajo del comité, a menos que y hasta que considere que es apropiado o necesario revelar más”, añade en una escueta nota en la que no se da cuenta de quiénes son miembros de esa comisión. Entre los consejeros independientes de News Corp está el expresidente del Gobierno español José María Aznar.

Sin dudas, el empresario se prepara para un relanzamiento y apuesta todo a que los republicanos recuperen la Casa Blanca.

