Roberto Funes Ugarte reveló cómo combate la crisis económica

Por qué Roberto Funes Ugarte dejó su trabajo en A24

Es preciso recordar que el periodista también formó parte de la programación del Grupo América. Es que por la pantalla de A24 llevaba adelante el ciclo El diario de la tarde.

El comunicador que había dejado C5N para sumarse a la compañía perteneciente a Daniel Vila, reveló que dejó el canal por decisión de Rolando Graña.

"Cuando me quedo sin laburo en A24, que hay que decir que Graña me rajó porque no le caía bien, entonces me sacaron del canal", contó.

Y posteriormente sumó tajante: "Yo digo las cosas como son. Había renunciado a C5N porque había pasado mi etapa, busqué laburo en A24 y 'ay te queremos, te queremos', y después chau, es así”.

