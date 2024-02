Preocupación por la salud de Ernesto Tenembaum: "Todos nos estamos muriendo"

Embed - Radio Con Vos on Instagram: "[RETORNO] Hoy, desde el más allá reapareció el gran @ernesto_tenembaum y contó los motivos de su ausencia en el programa durante los últimos días. Además, el conductor de #YAQPA anticipó que su regreso a la radio podría ser el próximo martes. ¿Lo extrañaste" View this post on Instagram A post shared by Radio Con Vos (@radioconvos899)



En diálogo con los panelistas del ciclo Gustavo Grabia y Tamara Pettinato agregó: "Fue una neumonía difícil de diagnosticar. Una cosa medio rara. Hace 40 años que no me internaba por nada. Y bueno, yo no me sentía tan mal pero consideraron que esta vez era necesario".