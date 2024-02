Efecto Giorgia Meloni: Traficante de personas a la cárcel x 20 años

Naufragio

El barco de madera, que transportaba a unos 180 inmigrantes de Afganistán, Irán, Pakistán y Siria, entre ellos muchos niños, había partido de Turquía y se hundió a metros de la orilla.

Fue el naufragio de inmigrantes más mortífero ocurrido cerca de la costa de Italia desde octubre de 2013, en el que mueren 368 personas frente a la isla de Lampedusa .

Los países europeos que más migrantes reciben son España, Grecia e Italia. En este último, la crisis migratoria es especialmente grave, ya que constituye la ruta más mortífera que es la zona central del Mediterráneo.

image.png En el naufragio murieron al menos 94 inmigrantes.

Apodado también “cementerio del Mediterráneo” miles han desaparecido durante el viaje tras innumerables naufragios. Una tendencia recurrente entre los inmigrantes es utilizar a Italia o Grecia como puerta a otras naciones europeas; Francia, Alemania y hasta algunos países nórdicos.

En 2023 2.480 de migrantes ilegales se han ahogado el Mediterráneo, muchos fueron salvados por la Guardia Costera Italiana. Más de 100.000 llegaron a Europa en forma irregular.

Giorgia Meloni dura

Meloni que ganó las elecciones en parte por sus promesas de frenar la inmigración ilegal no ha cesado de formular medidas y de presionar a la UE para afrontar el creciente flujo de migrantes por las rutas del Mediterráneo. Declaró la emergencia migratoria, endureció las fronteras y facilitó las deportaciones.

Tras el mortal naufragio comentado más arriba, según Rai News, la primera ministra italiana se comprometió a tomar medidas impiadosas contra los traficantes de personas, como la imposición de sentencias más duras y la concesión de cuotas preferenciales a los trabajadores de países que ayudan a combatir a los contrabandistas.

“Queremos luchar contra la esclavitud del tercer milenio que representan estas organizaciones criminales” declaró un año atrás Meloni cuando anunciaba un nuevo tipo de delito para quienes causen muerte o lesiones graves mediante la trata de personas que conlleva una pena de hasta 30 años de prisión.

Italia arrestó a unos 250 conductores de embarcaciones en 2023, según un informe publicado por ONG el mes pasado , y la mayoría de ellos eran ciudadanos egipcios que pilotaban embarcaciones que transportaban inmigrantes de Libia o Túnez.

Entre las medidas que ya inició Italia para combatir la inmigración ilegal figuran, limitación del uso de barcos no aptos para navegar, y accionar contra las cadenas de suministro y la logística de los traficantes; petición próxima a los Estados miembros europeos para bloquear las salidas ilegales del Norte de África; convocación a los embajadores de los países de salida; nuevo decreto sobre protección de los menores.

image.png Giorgia Meloni lidera el combate europeo contra la inmigración ilegal.

Tal como informó Urgente24, la mandataria siempre sostuvo que no basta distribuir a los inmigrantes por toda Europa para evitar el colapso del sistema de asilo europeo sino en impedir la salida de barcos ilegales de las costas africanas y desmantelar la red de tráficos de personas.

“Italia y Europa necesitan inmigración pero no podemos dar la señal de que se premiará a los que entran ilegalmente. Si por un lado estamos abiertos a dejar entrar a la gente pero luego no nos ocupamos del destino que tendrán en nuestros países no es solidaridad”.

Como presidente del G7, Italia semanas atrás lideró la cumbre Italia-África en que presentó el Plan Mattei de cooperación en materia de energía para frenar el flujo descontrolado de inmigrantes que dependen de una peligrosa ruta marítima para desembarcar en Europa. Allí abogó por construir una cooperación entre iguales, en la que Europa debe rechazar el enfoque paternalista y el enfoque "caritativo".

El plan que está basado en los pilares de educación y formación, salud, agricultura, agua y que partirá de proyectos piloto en algunas naciones africanas y luego se extenderá al resto del continente, “busca liberar las energías africanas, y también garantizar a las jóvenes generaciones africanas un derecho que hasta ahora les ha sido negado: el derecho a no verse obligados a emigrar y a cortar sus raíces”.

Más contenido de Urgente24

La leyenda inmortal de James Dean: el rebelde sin causa que trascendió el tiempo

Julio Verne: el autor visionario que profetizó los viajes al espacio

Mensajes directos con críticas para el gobierno de Milei

La CGT pedirá un 85% de aumento en el salario mínimo

Maximiliano Pullaro negó presionar a los diputados de Santa Fe y pidió por su impuesto a la riqueza