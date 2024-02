Maximiliano Pullaro negó presionar a los diputados de Santa Fe y pidió por su impuesto a la riqueza

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo este miércoles (7/2) en conferencia de prensa que no presionó a los diputados de la provincia para que rechacen la Ley Ómnibus que ayer se votaba en particular en la Cámara de Diputados y que el propio Javier Milei retiró al ver que no prosperaba ningún artículo.