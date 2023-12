"No se fue a cualquier país, no se fue a Suecia o Canadá, donde pagás altos impuestos. Se radicó en Uruguay donde justo, curiosamente, pagás menos impuestos. Uno de los hombres más ricos de la Argentina, que además se podría haber ido físicamente y no impositivamente, podría seguir pagando impuestos acá (...) Pero te fuiste a un lugar impositivamente", agregó.

Ernesto Tenembaum cruzó al CEO de Mercado Libre, cuestionó que "se radicó en Uruguay, donde curiosamente paga menos impuestos", y dijo: "Sos uno de los tipos más ricos y le sacás los impuestos al país". pic.twitter.com/FwljRBG1S1 — Corta (@somoscorta) December 5, 2023

"Sos uno de los tipos más ricos del planeta, sabés que hay pobres, sabés que tal vez tendrías que pagar muchos más impuestos porque vos tenés la vida de tu recontra tataranieto resuelta, ¿y vos la amarrocás para vos y le sacás los impuestos al país?", lanzó el conductor.

Entonces cuando vos ves eso, ves una actitud muy mezquina, muy amarreta, muy miserable, que hace que el país tenga un poco de menos recursos y que además tenga malos ejemplos Entonces cuando vos ves eso, ves una actitud muy mezquina, muy amarreta, muy miserable, que hace que el país tenga un poco de menos recursos y que además tenga malos ejemplos

Además, el conductor calificó de "desequilibrado" al empresario por "sus reacciones personales y políticas" y reafirmó que "es muy miserable" su actitud.

A modo de cierre, el conductor se dispuso a bajarle el precio al empresario: "Lo que tiene Galperín, en diferencia de todos nosotros, es que tiene mucha más plata, nada más que eso. Fue un buen empresario con algunas cosas, pero no es que es un ejemplo, no es que descubrió una vacuna contra la polimelitis, no es que hizo algo más importante".

Ernesto Tenembaum: "Me gustaría entrevistar a Galperin, pero tiene miedo"

Sin embargo, esto no fue todo. Unas horas más tarde, Tenembaum volvió a referirse al fundador de Marcado Libre con un tono sumamente crítico.

"Marcos Galperín es un gran empresario argentino que podría dar un ejemplo como líder del país, pero hace lo contrario. Es una pena porque siendo un tipo tan poderoso podría liderar una corriente de opinión piola", afirmó.

Me gustaría entrevistarlo y preguntarle muchas cosas, pero él tiene miedo y no da entrevistas en Argentina. La primera pregunta que le haría es por qué no vive acá y por qué dice que acá persiguen a los empresarios ¿A quiénes? ¿A qué empresarios se persiguió en Argentina? Es una cosa muy paranoica Me gustaría entrevistarlo y preguntarle muchas cosas, pero él tiene miedo y no da entrevistas en Argentina. La primera pregunta que le haría es por qué no vive acá y por qué dice que acá persiguen a los empresarios ¿A quiénes? ¿A qué empresarios se persiguió en Argentina? Es una cosa muy paranoica

Y cerró: "No sólo se va físicamente a vivir a Uruguay, sino que también cambia su domicilio fiscal para no pagar impuestos. Entonces, es obvio que decís que te persiguen para irte a un lugar donde pagás menos".

