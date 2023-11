Ernesto Tenembaum, obsesionado con Jonatan Viale

Tenembaum reconoció ''estar enojado'' puesto que, a su entender, en los últimos años tanto él como su equipo recibieron varios ataques de parte de Viale y su entorno.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLuishi84%2Fstatus%2F1722261709497548808&partner=&hide_thread=false Acá Ernesto Tenembaum define a Viale como Tucker Carlson argentino.

Por si alguien no sabe quién es, es el proliferador de fakenews de la cadena Fox para favorecer a Trump. Bueno, lo mismo está haciendo el hijo de Viale que se sentiría pésimo lo viese. https://t.co/91lRkri0Jc — lUiS (@Luishi84) November 8, 2023

Fue en aquella oportunidad donde propuso, por primera vez, que el conductor de +Realidad era una suerte de Carlson argentino.

En la discusión sobre qué debe ser el periodismo en un país democrático, el rol de Jony Viale específicamente y el de otras personas cercanas a él, merece ser discutido. Sin presumir que uno tiene la verdad sobre este tipo de cosas, pero diciendo lo que uno piensa sin imitadores burlándose, sin hacerse el canchero sino discutiendo conceptos e ideas En la discusión sobre qué debe ser el periodismo en un país democrático, el rol de Jony Viale específicamente y el de otras personas cercanas a él, merece ser discutido. Sin presumir que uno tiene la verdad sobre este tipo de cosas, pero diciendo lo que uno piensa sin imitadores burlándose, sin hacerse el canchero sino discutiendo conceptos e ideas

Por otro lado, tampoco debería sorprender a nadie el modo en que Tenembaum está lanzado a la militancia por el candidato de Unión por la Patria. Es por ello que, entre otras críticas, arremetió contra Viale por haber deslizado la posibilidad de un fraude electoral en los últimos comicios.

El periodista aseguró que no hay pruebas a tal punto que los apoderados de La Libertad Avanza no hicieron ninguna presentación judicial.

image.png Algunos meses atrás, Carlson visitó la Argentina para entrevistar a Javier Milei.

"Creanmé que no hay ni una sola prueba. Pasa que Milei tiene un aparato de comunicación, siempre está Jony Viale dando vueltas ahí. Difunde recortes a medias de algunas cosas que no explica bien y te construye la idea de fraude. Pero no hubo fraude porque no hay ninguna denuncia en la Justicia", agregó el ex TN.

Además, Tenembaum también cuestionó la difusión del video de Massa, en el que se lo ve agobiado y perdido. ''En LN+ difundieron una imagen de Massa en una noche en Santa Fe donde se lo ve muy raro. El que lo difundió, como siempre, Jony Viale'', disparó el conductor, y reiteró la semejanza entre el norteamericano y Viale:

Hay un periodista a nivel mundial que se llama Tucker Carlson, que instalaba que Barack Obama no era norteamericano sino africano, que decía que Trump había ganado cuando había perdido y en los chats internos se sabía que decían: 'Perdemos audiencia si no decimos que hubo fraude'. Es ese tipo de personaje Hay un periodista a nivel mundial que se llama Tucker Carlson, que instalaba que Barack Obama no era norteamericano sino africano, que decía que Trump había ganado cuando había perdido y en los chats internos se sabía que decían: 'Perdemos audiencia si no decimos que hubo fraude'. Es ese tipo de personaje

''Vos lo ves todo el tiempo cómo arma cosas y la gente que lo escucha le cree. Pero igual es público cautivo, es público voto duro pro Milei, antes era pro Bullrich'', cerró Tenembaum y se refirió a un supuesto intento por parte de Viale y su equipo de iniciar una operación sucia contra Massa al especular con la posibilidad de que se encontrara bajo los efectos de un estupefaciente.

--------

Más contenido en Urgente24:

Extrapartidarios: De ANSeS a Tigre y ahora Nación

Suspicacias, ironías y chicanas de Grabois, uno de los espiados

Walter Bento fue destituido pero hay recurso extraordinario

Gerardo Morales siembra miedo en las provincias contra Milei