Walter Bento fue destituido pero hay recurso extraordinario

Fragueiro Frías dijo que Bento ya no está en su despacho sino en el pasillo del Tribunal (porque no puede ingresar a su despacho luego del fallo del Jurado de Enjuiciamiento) pero él está dispuesto a satisfacer los requerimientos, o sea que se encuentra ajustado a derecho.

El abogado defensor le dijo al canal LN+ que entiende que hasta que no se expida la Corte Suprema acerca del recurso de apelación no puede ejecutarse la detención de Bento aún cuando la Justicia mendocina ejecutará su voluntad. Pero él advirtió que no respetar las consideraciones y apelaciones en curso puede afectar el curso de los acontecimientos.

Él también afirmó que el artículo 115 esta para los recursos ordinarios pero no para los extraordinarios, y hay suficientes antecedentes en la jurisprudencia de la propia Corte Suprema que fundamentan la presentación que debería tener efectos suspensivos.

Destitución

El fallo del Consejo fundamentó su decisión en un “mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos”.

Bento está suspendido en el cargo y afronta un juicio oral ante la Justicia de Mendoza, acusado de liderar una organización que beneficiaba a delincuentes a cambio de pagos ilegales.

La destitución deja sin fueros a Bento, sobre quien pesa una orden de detención preventiva en el marco del juicio penal en el que comparece como acusado.

Bento no estuvo presente en la sala de audiencias del Jurado que lo destituyó porque él estaba en su Juzgado en la ciudad de Mendoza esperando el fallo.

Su abogado Mariano Fragueiro Frías había anticipado que, de ser considerado culpable y quedar sin furos, su defendido se presentará detenido, inicio a su vez de las apelaciones ante la Cámara de Casación y, de no resultar suficiente, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo

Las audiencias del juicio en el Consejo finalizaron a principios de octubre, con los alegatos de las partes y las palabras finales del mismo magistrado que dijo ser inocente de todos los cargos y solicitó al jurado que aguarde el resultado del juicio penal para decidir sobre su caso.

El Consejo de la Magistratura que consideró probado que el magistrado incurrió en "mal desempeño" de sus funciones.

Durante el jury se ventilaron viajes del juez a Las Vegas (Nevada, USA), donde se alojó en hoteles-casino, estando prohibido para los funcionarios judiciales la asistencia a salas de juego de azar.

También se consideró probado que realizó una venta irregular de una propiedad para que no fuera embargada, y siendo copropietario de numerosos inmuebles solicitó un préstamo para Vivienda Única para lo cual omitió sus datos verdaderos.

En Mendoza

En Mendoza la acusación aglutina delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

La Justicia mendocina dijo que había corroborado un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos.

La defensa de Bento demostró que muchas de las supuestas pruebas eran o falsas o fraudulentas, y que el fiscal Dante Vega se había excedido en sus atribuciones e incurrido en acciones ilegales.

