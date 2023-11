Walter Bento: "A mi familia le niegan los derechos humanos"

Para el magistrado, "esto es una causa de naturaleza política. Tanto mi familia como yo sentimos cierto temor de que, precisamente por ser una causa política, el tribunal pueda estar expuesto a ciertas influencias".

Sin embargo, afirmó no temer a la posibilidad de ser encarcelado. "Tengo una total tranquilidad de conciencia. Y el expediente me da esa certeza. La verdad saldrá a la luz más temprano que tarde. Si solicitan mi detención, estaré en el estrado del tribunal para enfrentar lo que deban hacer".

Embed Walter Bento ventilando su posición horas antes de la sentencia en el @cmagistratura pic.twitter.com/RTrGVdbzXP — Urgente24.com (@U24noticias) November 7, 2023

Declaraciones

“No hay ninguna resolución que yo haya firmado, vinculada o beneficiando a nadie que tenga que ver con narcotráfico pero en mi juzgado nunca se ha beneficiado ni se ha perjudicado a nadie, siempre se ha resulto conforme a la ley”.

“No soy rico, tengo un patrimonio hecho en base a los ingresos y en base a los alquileres que teníamos con mi señora, y todo ha sido declarado y todo ha sido a expuesto en los bienes personales y mis declaraciones de ética pública”.

“Jamás hubiera incurrido en un hecho contrario a la ley por muchas razones pero fundamentalmente porque en mi familia tenemos claro que el dinero no compra la salud. Nunca, nunca he dado la libertad a una persona que no correspondía conforme a la ley pero además desde el comienzo me dictaron 8 procesamientos que nunca apele porque teníamos claro que esta era una causa política”.

“La verdad es que mi fe en Dios y en el expediente me permiten tener la tranquilidad de que tarde o temprano, pero más pronto que tarde, va a salir la verdad la luz. No hice absolutamente nada contrario a la ley.”

Embed Es cierto: si el juez Bento tuviera padrinos poderosos no estaría en su dramática situación presente. pic.twitter.com/z8VTi9XqW3 — Urgente24.com (@U24noticias) November 7, 2023

Estaré en el estrado del Tribunal para que hagan lo que tengan que hacer. No tengo miedo a que efectivamente suceda lo que usted está diciendo, porque la tranquilidad me da el expediente y mi conciencia. Estaré en el estrado del Tribunal para que hagan lo que tengan que hacer. No tengo miedo a que efectivamente suceda lo que usted está diciendo, porque la tranquilidad me da el expediente y mi conciencia.

“El día del debate, el 8 de octubre pasado, una candidata a Presidenta de la Nación me vinculó, cuando tenía la posibilidad de en 30 segundos de hacer alguna propuesta, al Chapo Guzmán, al cártel de Sinaloa, los monos, diciendo que incluso el teléfono de uno de mis abogados estaba intervenido por que formaría parte de una asociación ilícita. Cuando todos conocen que los abogados que he tenido en al inicio y actualmente son de Buenos Aires, son gente, no solamente probo, excelentes profesionales y personas. Es más, acá en este programa he tenido la posibilidad de escuchar que han hablado en algún momento de lo que sucede en el debate, que no se puede mirar al fiscal, por ejemplo”.

“En el único caso más importante de narcotráfico, el caso 1 de la causa donde se me acusa sabe que los abogados, y creo que lo han mencionado en este programa, los abogados que inicialmente defendieron a una persona a quien le impute, lo indague y lo detuve por 250 kilos de marihuana, ¿sabe quiénes eran los abogados? Los que compartían estudio y eran los asociados con el Fiscal que me acusa. Es más, él mantiene todavía el mismo domicilio fiscal. Le han vendido su parte del estudio para que se incorporara a la justicia federal. Entonces, el Fiscal no está acusándome se está defendiendo.”

Rompe el silencio el juez Walter Bento: el miércoles se conocera el resultado del jury

