Alerta: Quedan solo 5 plataformas de hielo y si colapsan será "dramático"

"Nos dirigimos hacia un hemisferio norte sin plataformas de hielo", afirmó Millan al advertir que si las últimas cinco plataformas que quedan en Groenlandia se rompen, las consecuencias serían devastadoras para el nivel del mar.

Anteriormente, los glaciares en esta región habían sido considerados estables por los científicos, a diferencia de otras partes de la capa de hielo de Groenlandia que comenzaron a debilitarse a mediados de la década de 1980

Los autores revelaron, sin embargo, que los glaciares comenzaron a descargar hielo en respuesta al debilitamiento de las plataformas, que se estuvieron derritiendo en su parte inferior debido al calentamiento de los océanos.

"Hemos identificado un aumento muy significativo en el derretimiento desde la década de 2000 que claramente corresponde a un aumento en las temperaturas oceánicas en esta área durante ese tiempo", aseguró Millman.

image.png Solo quedan cinco plataformas de hielo flotante al norte de Groenlandia, ya que las demás "se derrumbaron".

La pérdida de hielo continuará

Los autores del estudio, científicos de instituciones de Francia, Estados Unidos y Dinamarca, utilizaron datos de satélite, observaciones oceánicas y modelos climáticos para medir los cambios en la superficie y el espesor de las plataformas de hielo a lo largo de estos años.

El calentamiento global jugará un rol fundamental en la subsistencia de los inmensos bloques de hielo restantes, que seguirán siendo afectados con grandes pérdidas.

Twila Moon, experta en Groenlandia en el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en Boulder, Colorado, dijo a 'The Washington Post':

Las acciones humanas siguen siendo de vital importancia para el futuro a largo plazo de la capa de hielo de Groenlandia -y lo que eso significa para el nivel del mar en nuestras costas-, pero el calentamiento que ya está fijado por nuestros comportamientos pasados seguirá causando la pérdida de hielo en las próximas décadas

"Lamentablemente, eso también significa una continua desintegración y debilitamiento para las plataformas de hielo de Groenlandia que quedan", concluyó.

Nature cuestionó a Javier Milei

Por último, cabe mencionar que la revista 'Nature' que publicó este estudio, y es una de las revistas más prestigiosas del mundo en el ámbito científico, cuestionó en las últimas horas al candidato a presidente de la Argentina, Javier Milei, por su propuesta de recortes a la ciencia.

Desde Conicet criticaron el recorte en el presupuesto para Ciencia y Tecnología. El Conicet fue elegido como la mejor institución científica de América Latina por el ranking científico de Scimago. Y se mantiene en esa ubicación desde hace 5 años, por encima de otros 95 establecimientos.

Lo hizo a solo dos semanas del balotaje, en un editorial, en contra del candidato presidencial de La Libertad Avanza, en el que advirtió que "la solución no es recortar la investigación y el desarrollo, y mucho menos abolir toda una agencia de financiación de la ciencia".

El plan de Milei sería cerrar el CONICET, por lo que 'Nature' señaló:

Muchos en la comunidad científica en Argentina están alarmados. Víctor Ramos, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Buenos Aires, escribió en Nature que "nunca escuchó a un político proponer ideas tan extremas" en su país en los casi 60 años que pasaron desde que se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1965"

Sin embargo, reconocieron que "los líderes de Argentina defraudaron a la gente" y detallaron que "alrededor del 40% de la población es pobre, en gran medida por la inflación que supera el 100%. El país es el deudor más grande del Fondo Monetario Internacional (FMI), y debe alrededor de u$s 46 mil millones".

A pesar de la crisis actual, y los problemas del Gobierno actual, analizaron la propuesta económica de Milei y consideraron que "la solución no es recortar la investigación y el desarrollo (I+D), y mucho menos abolir toda una agencia de financiación de la ciencia. Es necesario que suceda lo contrario, sobre la base de mucha evidencia de que la inversión en I+D –incluida la ciencia básica– impulsa el crecimiento económico (ver, por ejemplo, A. J. Salter y B. R. Martin Res. Policy 30, 509-532; 2001)".

image.png

Por último, remarcaron que "Argentina gasta sólo el 0,5% de su PIB en I+D, lo que es bajo incluso para los estándares de algunos países de ingresos medios, en particular Brasil (que gasta alrededor del 1,2%). El promedio de las naciones de altos ingresos rondaba el 2,7% en 2020. Eso es a lo que debería aspirar Argentina. El cambio no se producirá de la noche a la mañana y requiere una gestión económica estable. En lugar de abolir su agencia de financiación y sus ministerios clave, los líderes del país deben trabajar estrechamente con los científicos y aprovechar sus conocimientos y habilidades. Los investigadores están dispuestos a desempeñar su papel. Sólo necesitan una oportunidad para contribuir", cerró la editorial de la revista que incentivó a una mayor inversión de parte del Estado, y no a un recorte como propone Javier Milei.

