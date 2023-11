Noche violenta en La Libertad Avanza: Gritos y reproches

El estallido no puede adjudicarse exclusivamente al delegado de Guillermo Francos en la reunión, Lisandro Catalán, que no entiende mucho de la fiscalización ni la logística que requiere el balotaje pero comenzó a 'bajar línea' sobre las deficiencias de la 1ra. vuelta. Es cierto que fue en ese momento cuando Kikuchi se sintió en la obligación de defender a varios de los presentes y señalar que debía valorarse el trabajo realizado. Al final de cuentas, y aunque los Milei no alcancen a valorarlo, se creó un partido de alcance nacional en 2 años y con un presupuesto casi inexistente.