Margarita Barrientos, que ha venido respaldando a Mauricio Macri, ahora se muestra más crítica con el Gobierno. Margarita Barrientos y Mauricio Macri en otras épocas...

Luego, subrayó que no cree que el candidato pueda llevar muchas de sus propuestas a cabo, debido a la situación del país, pero expresó su deseo de que “ Milei me apoye y no me mienta, que Milei venga a conocer lo que nosotros hacemos".

"Los gobiernos que venían trabajaban para todos por igual. Yo en estos cuatro años he sufrido mucho. En Los Piletones le doy de comer a 3000 personas diariamente. En Santiago del Estero tuve que cerrar el comedor donde comían 6000 personas por día porque no lo podía mantener. Me cansé de pedirle al gobierno. La mercadería que nos mandaban estaba vencida, con gorgojos, con gusanitos", denunció en relación al gobierno de Alberto Fernández.

Discriminación

Siguiendo con sus críticas al gobierno nacional, denunció que "hemos sentido una discriminación por ser de Mauricio Macri".

También criticó a la dirigencia política: "Se ha perdido la honestidad en la política. ¿Por qué le tienen que dar mercadería a la gente para que los voten?".

Por otro lado, advirtió que "hay una necesidad de chicos desnutridos, con bajo peso, de abuelos abandonados". Y deseó ver a los jóvenes trabajando, tener esperanza y en no ver "a un padre de 40 años en la cola de un banco para cobrar un plan por no trabajar".

Y confesó: " A mis hijos no los dejo salir a ningún lado porque no sé si van a volver".

Críticas a Sergio Massa

Sobre el Ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, Barrientos señaló que ganó la primera vuelta debido a los planes sociales: "La gente se deja usar por los planes y si yo doy planes a medio mundo, me van a votar".

