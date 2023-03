"No tenía 14, tenía 16": Jey Mammon, llueven memes en redes

Los memes imparables por Jey Mammon:

image.png

"Jey mammon salió a defenderse y lo primero que dijo fue NO TENIA 14 TENÍA 16 vaya diferencia se hundió más."

image.png

image.png

"Qué puntería la de Jey Mammón salir a defenderse de una causa de pedofilia en un video con una remera que dice Perón."

image.png

"Jey mammon trata de llorar pero no le sale el acting q hace es tremendo, no le creo nada."

https://twitter.com/soymercano/status/1641158286115258384 El descargo de Jey Mammón pic.twitter.com/1DMAgv3mSm — mercano (@soymercano) March 29, 2023

image.png

"jey mammon justificando con que tenía 16 y no 14"

image.png

image.png

"El mensaje: " hola soy jey mammon o como algunos de ustedes me han llamado el cochinote."

Jey Mammon rompe el silencio: "Yo no violé"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqYbAUDPbpf%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHAAMeFtDOkm6QZAEF0UEIZATFWJZAXV3mArInaZBZCWJAjqBw7YnOusBhMvXJQZBsqwiyZCwvAB20aUXftXlMnqmMutq69uzcdy0x09PWxU32zHlAWZA2OXTdXKdk0C06hKDeKoqsDeKstzgcABt91toke7N7cfYNEJ7d6fZBuFSm57KB2Kyc4wZD View this post on Instagram A post shared by JEY MAMMON (@jeymammon)

Aunque Mammon admitió que mantuvo una relación con Benvenuto, difiere en la versión del joven que lo denunció en cuanto a las edades: el músico asegura que Lucas no tenía la edad que aseguró que tenía en ese entonces, y que este momento lo atraviesa con gran dificultad:

Es por eso que hace más o menos una semana que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas... Estoy en esta silla y no me puedo ni parar Es por eso que hace más o menos una semana que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar. Quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. ¿Pero saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas... Estoy en esta silla y no me puedo ni parar

