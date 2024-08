Mirtha Legrand le cuestionó a Leda Bergonzi sus dichos sobre el cáncer

Luego, Leda Bergonzi indicó que esto también el enojo puede incidir en el cambio de sexo: “Mirá, nosotros evangelizamos. Una de las misiones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans, los trabajadores de la noche. Hablas con ellos y te cuentan cómo arrancaron a cambiar su sexo. ¿Por qué? Muchos dan con que es por un enojo y una falta de perdón”, opinó.

“Entonces, digo, reincide en mí y con esto no digo tener la razón de todo, pero nos enojamos, nos privamos y con el primero que nos enojamos es con Dios. ‘¿Por qué a mí, no?’. En la pérdida de un hijo, en cualquier situación de nuestra vida o cuando atravesamos una enfermedad”, afirmó Leda,

Mientras Mirtha la interrumpió: “¿Pero vos creés en la ciencia, no?”. “Yo creo, por supuesto, en la ciencia. Pero también creo en un Dios que me sana, que me libera. O que me acepta y que me ayuda a aceptar mi enfermedad”, dijo Leda. “¿Conseguiste sanaciones?”, fue por más Mirtha. “Por supuesto”, contestó Bergonzi. “¿Cómo sabés que las conseguiste?”, insistió la conductora.

“Bueno, llevan estudios clínicos. Eso lo está investigando el Obispado. Ni siquiera yo lo investigo”, respondió la religiosa. En ese momento, la conductora realizó una advertencia: “No digamos esto si realmente no ocurre porque nos están viendo miles de personas. Hay que decirles que no dejen la ciencia de lado, eso hay que decirlo”, resaltó.

"Nosotros no dejamos la ciencia de lado, pero sí creemos…” comenzó a responder Leda, pero Mirtha la interrumpió: “Yo quiero hacerte esta mesa agradable, Leda, pero tengo que decirte que me intriga saber exactamente qué es lo que ocurre. Tengo miedo que de pronto un enfermo de cáncer deje su tratamiento”.

“Eso no lo estamos diciendo”, aseguró la invitada. “O sea, que la gente entienda lo que se habla en este lugar. Yo te hablo de un Dios”, sostuvo. “Es muy delicado lo tuyo”, fueron las palabras de Mirtha.

“Yo te hablo de un Dios que sana y libera. Esa es mi fe. ¿Puedo mañana tener una enfermedad? Sí, pero es como yo la transite mi enfermedad. Sola y triste o con Dios y acompañada con esperanza. Yo creo que no nos quedamos acá, no nos quedamos suspendidos en este mundo. Vamos a la vida eterna”, concluyó.

