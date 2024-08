Leda Bergonzi, la sanadora rosarina que buscará dar el salto con Mirtha Legrand

image.png La ex Rural ya se convirtió en el epicentro religioso ante una marea de fieles que esperan por la bendición final.

Consultada sobre el motivo por el cual cree que Mirtha quiere sumarla a la "Mesaza", señaló: "Me invitan porque quieren conocerme, quieren saber de qué se trata todo el movimiento que hacemos y que es lo que hacemos por amor a Dios".

Sobre ello, mostró tranquilidad a la hora de recibir preguntas de la diva e indicó que espera que su participación sea una oportunidad clave para dejar el mensaje que eleva desde sus inicios. "Que la gente busque a Dios, que Dios está en cada cosa que vemos y vivimos, en donde menos lo imaginamos. Él siempre está", manifestó.

A modo de anticipo, comunicó que el sábado no cantará en lo de Mirtha. Allí compartirá mesa junto a dos periodistas de renombre, Paula Bernini, quien llevó adelante durante más de un mes el Caso Loan, María Belén Ludueña, una de las famosas que presenció en septiembre un encuentro de Leda en Rosario y salió muy conmovida; y la fundadora del comedor social "Los Piletones", Margarita Barrientos.

De Rosario a Buenos Aires

El martes pasado, Leda retomó con sus eventos religiosos en Rosario y, mientras se espera con exactitud la próxima fecha, donde sí ya tiene todo listo es en Balcarce. El sábado 3 de agosto, se presentará en el Polideportivo de esa localidad, en un acto organizado por el Municipio, la Parroquia San José y la Parroquia Santa María.

Según los organizadores, los oriundos de la provincia bonaerense tendrán prioridad, por lo cual, quienes quieran verla tendrán que presentar el DNI con domicilio en Balcarce.

Las expectativas son tan altas que, ante una marcada fila de personas, abrieron la sala del teatro municipal para que puedan esperar ahí sus respectivas entradas que desde ayer (31/07) circularon (son gratuitas).

El ritual empezará a las 7 de la mañana y luego se realizará la misa con el oficio religioso. Al respecto, quienes están detrás de la organización, confirmaron que "Las 4.000 personas que tengan la entrada, Leda les va a imponer las manos". Aunque, pidieron que "Aquellas que no tengan entradas, que no consigan, pedimos que no vayan al Polideportivo porque no van a poder ingresar".

