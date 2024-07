Leda Bergonzi se sigue apoderando de Rosario

Aunque actualmente el acceso es limitado, con ticket en mano, debido a la violencia desatada a principios de marzo que conllevaron a una serie de cambios, los cupos se agotan y las inmediaciones a la ex Rural siguen dando que hablar. Misterio, poder, espíritu, son las palabras que más resaltan a la hora de describirla.

Según las primeras informaciones, la próxima reunión de fe en Rosario se daría en dos semanas.

El nacimiento de Leda Bergonzi

Leda está casada, tiene cinco hijos y un nieto. La rosarina nació en una familia de clase media y se crio junto a cinco hermanos, entre los cuales se encuentra su gemela, Aldana. Desde muy chica cultivó la oración y se integró a la Iglesia Católica.

Si bien notificó que cuando era pequeña tenía mucho anhelos, como ser modelo, cantante, manifestó años más tarde: "Se me apareció Dios y entendí que no hay más nada". En ese sentido, profundizó su historia, su entrega y el amor que le brindan quienes la siguen (hay personas desde el día uno y otras que se van sumando a partir del boca en boca). "Siempre fui católica, desde chica. Mi abuela era una mujer muy mariana. No tengo pinta de monja. Fui a escuela católica, pero era muy extrovertida", indicó.

Considerada una laica con dones particulares, Leda se convirtió en una imagen popular de la Iglesia Católica, pese a que nunca fue monja ni ha hecho votos religiosos. Sobre la línea de su vida personal, agregó: "Soy una persona normal. Entrego mi vida. Es un servicio continuo. Antes los hacíamos con menos gente, en barrios carenciados".

image.png El poder de una sanación bajo cuestionamientos, pero con respaldo a su favor.

Al respecto, Leda inició sus encuentros espirituales en un espacio muy limitado por la zona de pichincha y de ahí fue entonando, lo que generó sus movidas en la zona de la ex Rural con una gran marea de fieles rosarinos, y de todo el país que se acercan exclusivamente para recibir su don, su "sanación".

Conocida por su presunto poder de cura, Leda se dedica a la "sanación" con el aval de la Iglesia Católica desde hace ocho años.

Todo desencadenó a partir de un episodio que vivió en 2015, el cual cambió su vida: mientras caminaba por la ciudad, una profunda tristeza al ver el rostro de un hombre en un colectivo desencadenó en ella una serie de experiencias espirituales intensas. A raíz de eso, Leda lo consideró como el momento en el que recibió sus dones de sanadora.

Si bien al principio rechazó estos dones, con el apoyo de su grupo espiritual y sacerdotes, aceptó su misión de ayudar a los demás por medio de la imposición de manos y otras prácticas espirituales.

Más contenidos de Urgente24

Juan Schiaretti acelera charlas para plantar bandera en PBA

Más cabaret: El palo de Darío Benedetto a Diego Martínez

Preocupación: La pobreza se convirtió en el principal problema del país

4 peores alimentos del desayuno que debes dejar de comer, según expertos

Catherine Fulop contra Gabriela Sabatini: toda la verdad sobre su polémica pelea