4 peores alimentos del desayuno que debes dejar de comer, según expertos

Cereales azucarados

Uno de los desayunos más populares, pero menos saludables que puedes comer en la mañana es una taza de cereal azucarado con leche. Si bien este desayuno es el preferido de muchos, los cereales azucarados contienen ingredientes potencialmente dañinos, como demasiada azúcar agregada. El sitio especializado Healthline indica que, "la mayoría de los cereales para el desayuno están cargados de azúcar y cereales refinados. El consumo elevado de azúcar es perjudicial y puede aumentar el riesgo de sufrir varias enfermedades".

Tocino

El tocino, la tocineta o la panceta es un tipo de carne procesada que se relaciona con varios efectos adversos para la salud. De acuerdo con expertos, el posible daño de este tipo de alimento proviene de sus niveles altos de sodio, grasas saturadas y conservantes. La Universidad de Harvard incluye este tipo de alimento entre los "alimentos que no debe comer si tiene colesterol alto". Además, el consumo habitual de este tipo de alimento (carnes procesadas) también se relaciona con mayor riesgo de cáncer, según el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer.

Bagels

Los bagels también son muy populares, pero se deberían eliminar de las opciones de desayuno debido a sus efectos adversos en la salud. En primer lugar, los bagels son ricos en calorías y carbohidratos refinados, y uno de los peores efectos que puede causar en el cuerpo es aumentar la glucosa en sangre sin que te des cuenta. Stephen Devries, MD, cardiólogo preventivo, ha indicado en entrevista con la Asociación Médica Estadounidense (AMA por sus siglas en inglés) que los bagels son un alimento que puede hacer que el azúcar en sangre se "dispare". "Muchos pacientes no se dan cuenta de que los alimentos ricos en almidón pueden hacer que el azúcar en la sangre se dispare incluso más que los dulces", dijo.

Jugos azucarados

Aunque muchos crean que es una opción saludable para el desayuno, la mayoría de los jugos comerciales están cargados de azúcar agregada y carecen de fibra que se encuentra en las frutas. Gianna Masi, entrenadora personal certificada y dietista registrada de BarBend, dijo al sitio especializado Eat This Not That que, por ejemplo, "un vaso de jugo de naranja puede contener tanta azúcar como varias naranjas, menos la fibra beneficiosa, lo que lo convierte en una opción menos saciante y que aumenta el nivel de azúcar en la sangre".

