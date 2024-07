Esta es la verdura más saludable del mundo, pero pocos conocen este alimento

De los 47 alimentos estudiados, los grupos de verduras crucíferas (berros, col china, berza, col rizada, rúcula) y de hojas verdes (acelga, remolacha, espinaca, achicoria, lechuga de hoja) tuvieron las mejores puntuaciones. Pero el berro fue el número 1 con una puntuación de 100 en cuanto a su valor nutritivo.

Pese a que ya han pasado varios años del estudio, recientemente se ha hecho popular hablar del berro y recordar que algunos lo califican como la verdura más saludable del planeta. Hay varias razones para ello.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando comes berro?

El berro tiene muchos beneficios para la salud. Entre esos beneficios se encuentran:

Puede fortalecer los huesos

Una de las características más resaltantes del berro es que está repleto de nutrientes, vitaminas y minerales clave para los huesos. Y es que esta verdura proporciona calcio, magnesio, potasio, fósforo y vitamina K que se necesita para tener una salud ósea óptima.

Mejora la salud del corazón

El berro puede ser un aliado de la salud del corazón, ya que contiene antioxidantes y compuestos que ayudan a reducir el colesterol, regular la presión arterial, promover la salud de los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo.

Favorece la salud ocular

El berro también puede ser beneficioso para los ojos. El sitio especializado Eat This, Not That destaca que esta verdura contiene compuestos que pueden ayudar a proteger contra el desarrollo de la degeneración macular, que es un problema relacionado con la edad que puede afectar a la retina.

Ayuda a prevenir el cáncer

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el berro podría tener efectos anticancerosos. Se cree que esto se debe a que este alimento contiene compuestos, como los glucosinolatos, que podrían tener un efecto protector contra ciertos tipos de cáncer.

