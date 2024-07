Leda Bergonzi llega a Balcarce, con entradas gratis y apoyo total de la Iglesia

El evento comenzará 7:00 de la mañana, luego se realizará la misa y el oficio religioso. Los organizadores confirmaron que "las cuatro mil personas que tengan la entrada Leda les va a imponer las manos” pero pidieron que "aquellas personas que no tengan las entradas, que no las consigan, les pedimos que no vayan a Polideportivo porque no van a poder ingresar".