Cuando vendieron una cantidad muy importante, tuvieron que salir a fortalecer el precio para que no se produzca el efecto cascada y quedar mirando al sudeste.

Por eso Melconian dice que 'sigue la decadencia pero lo que tenemos que ver hoy es si va a ser con explosión o no' Por eso Melconian dice que 'sigue la decadencia pero lo que tenemos que ver hoy es si va a ser con explosión o no'

Para evitar la explosión, salieron a fabricar pesos para mantener el precio de los bonos. En 45 días emitieron $1.400.000.000.000.000 (un billón cuatroscientos mil millones de pesos).

Me decían que ahora se frenó (la corrida) porque paró un poco la demanda para ver cómo se mueven estos muchachos. Cuando tocó $350 por dólar, paró la demanda Me decían que ahora se frenó (la corrida) porque paró un poco la demanda para ver cómo se mueven estos muchachos. Cuando tocó $350 por dólar, paró la demanda

Qué signfica el dólar blue superando los $350

Consultado sobre el hundimiento del peso argentino con un dólar blue superando los $350 días atrás, Granados interpretó:

"Ahí lees que el que estaba en pesos se quiere pasar a dólares para estar más tranquilo pero se pregunta dónde dejarlo, si en caja de seguridad o en el banco porque todavía recuerda (hechos históricos).

Somos muy memoriosos y tenemos prontuario, no curriculum. Todo el mundo tiene medio que le peguen.

¿Por qué? Porque históricamente, acá, se perjudicó al ahorrista y no al que estaba endeudado ¿Por qué? Porque históricamente, acá, se perjudicó al ahorrista y no al que estaba endeudado

Al que estaba endeudado le licuaron la deuda y se salvó siempre. Al ahorrista siempre lo hundieron. Pasó en la hiper, en el Rodrigazo y tantas veces.

image.png Entre dólar, BCRA, crisis política y periodismo en decadencia, Bebo Granados sigue dando clases en TV.

Clave: Independizar ya el BCRA

Acá el problema es el gasto. Están tratando para ver ya cómo gastar. ¡Ya, ya, ahora!

Yo miraba Perú con el bolonqui que tienen, donde un expresidente se suicidó, 3 o 4 están presos, otro viene y se pone un sombrero largo y dice que es marxista lenninista. Entonces, ¿cómo puede ser que la economía funcione igual? ¿Cómo lograron el milagro de la independencia, de separar la economía de la política?

Alguien me respondió: 'El presidente del Banco Central está desde 2005 y todos se pusieron de acuerdo que a ese no se lo toca' Alguien me respondió: 'El presidente del Banco Central está desde 2005 y todos se pusieron de acuerdo que a ese no se lo toca'

Nosotros, en ese interín, tuvimos 10 presidente del BCRA y Martín Redrado se tuvo que pelear con Cristina. Casi lo tiran por la ventana.

Entonces, la única solución es atarle las manos a los políticos porque van a seguir gastando igual Entonces, la única solución es atarle las manos a los políticos porque van a seguir gastando igual

Cambiar para que nada cambie: Argentina en un loop constante

"Suponete que llegue uno de Juntos por el Cambio: se mira, transita la alfombra roja y siente que llegó. ¿Te crees que va decir que él tiene que hacer el ajuste? Después de 60 años de ver a estos muchachos no les creo a nadie.

De la única forma que se pongan de acuerdo es por pánico. Si hay miedo, hay que cambiar el presidente del BCRA y todos se tiene que poner de acuerdo de no tocarlo más De la única forma que se pongan de acuerdo es por pánico. Si hay miedo, hay que cambiar el presidente del BCRA y todos se tiene que poner de acuerdo de no tocarlo más

Uno que te ponga límites. Si no atas de manos a los políticos, esto no tiene solución".

Sobre el cierre, insistió:

Así llegue Juntos por el Cambio, lo que hay que ver es que todos piensen igual para resolver esto y no todos piensan igual. Lo que van a recibir es Hiroshima pero después de que cayó la boma y con radiactividad Así llegue Juntos por el Cambio, lo que hay que ver es que todos piensen igual para resolver esto y no todos piensan igual. Lo que van a recibir es Hiroshima pero después de que cayó la boma y con radiactividad

Clase media

Los muchachos de Barrios de Pie cometen un error de querer ir a La Rural a protestar porque la clase media está con mucha bronca, harta, cansada, molesta pero está en su casa.

No la obliguen a salir. No la provoquen. Ojo. No la provoquen a la clase media porque puede ser peligroso. Esta película alguna vez la vi No la obliguen a salir. No la provoquen. Ojo. No la provoquen a la clase media porque puede ser peligroso. Esta película alguna vez la vi

Anécdota de Bebo Granados en 60 años de microcentro

"Antes, cuando era todo multitud, bullicio, en el microcentro conocí a 5 tipos que ponían un poco de plata con guita a corto plazo y me acuerdo de una frase maravillosa:

Estaban todos discutiendo qué hacer y entra Pancho, le explican el negocio pero no entendió nada hasta que terminó diciendo: 'bueno, está bien, yo entro pero esto que vamos a hacer, ¿es más o menos legal?'"

Alberto Fernández terminado: Cadaver político a la vista

Lo veo vencido. No tiene ninguna posibilidad. Los amigos que quedaron son muy pocos Lo veo vencido. No tiene ninguna posibilidad. Los amigos que quedaron son muy pocos

"Yo no sé si Sergio Massa va a poder hacer algo pero la ambición es mucho más grande que otra cosa. Lo que pasa es que Cristina no le cree porque él, con tal de llegar, traiciona a cualquiera", completó.

Las 4 etapas de la Psicología tras las PASO 2021

Cuando se te muere un familiar muy cercano que vos querías mucho y vas al psicólogo, te va a marcar 4 etapas para hacer el duelo:

Negación: ¿Cuándo murió el enfermo? En las PASO. La foto es Cristina Kirchner mirando al piso mientras Alberto Fernández decía 'ganamos'. Enojo: '¿Cómo no nos votaron después del Plan Platita? ¡Qué basuras que son!' Negociación: 'Tenemos que estar juntos, no podemos estar separados ni revoleando ministros por la ventana'. Aceptación: 'Che, ¿y ahora cómo llegamos? Vamos al ajuste, no queda otra. Aceptemos la realidad'.

Osvaldo "Beto" Granados: "Parece que a la Argentina le gusta el fracaso"

