Nuevo pronóstico de García Moritán, el que anticipó el dólar a $400

Por otra parte, aseguró: "No hay manera de que este Gobierno afronte un compromiso con el FMI, a pesar de la paciencia que nos vienen teniendo. Argentina perdió su poco capital de credibilidad". "Están imprimiendo US$6 millones por minuto", criticó.

Dólar a $400

Hace unos días el dólar blue alcanzó una cotización récord de $ 350. Ante esta situación, muchos recordaron un pronóstico que García Moritán había hecho en 2019, cuando dijo que la divisa llegaría a los $400.

"Me da dolor haber tenido razón. Esto implica inflación, más pobreza, más incertidumbre para los argentinos. Esto es dolor, es volver a la historia, volver a las cosas que no hay que hacer. Es ver cómo nuestros activos valen cada vez menos, cada vez menos futuro. Y cada vez las políticas son las mismas, equivocadas", dijo en una entrevista con la radio 'AM 1110'.

La semana pasada el analista de la city Salvador Di Stefano habló de un dólar a fin de año en torno a los $400 "no resulta lejano" ya que ese valor es el que arroja hoy el "cálculo de cotización de equilibrio a diciembre 2022", dijo.

"Lo que seguramente suceda va a ser que, cuando el precio baje, va a surgir una opción de compra porque si su valor retroceda, la demanda de la divisa va a aumentar, y eso seguramente genere que, tarde o temprano, el precio vuelva a subir", explicó este viernes en su informe de perspectiva financiera.

Más contenidos de Urgente24

Dólar blue: ¿Aníbal Fernández se mete en las cuevas?

Cuestionan la "consulta previa" a la comunidad mapuche en Neuquén

Los gobernadores temen que la interna se los lleve puestos

Polémica con intendente K y un sorteo militante al Mundial