Carrera a los $400: ¿Quién llega antes: el blue o el pan? ¿Y los combustibles?

Así, estimaron que los precios se ajustarán en un 10% hacia fines de la semana próxima o principios de la siguiente, con lo cual el kilo del pan podría llegar, en todo el país, hasta los $400

Los panaderos aseguran que el Fondo del Trigo tambalea y no pueden mantener los precios, aunque reconocen que la Secretaría de Comercio Interior está activa en el control.

No obstante, destacan que el consumo no cayó porque el pan es un alimento clave dentro de la canasta básica. El pan aún se mantiene como parte central de la mesa pero sobre todo en los hogares más humildes

A su vez, las empresas molineras argumentan que el Gobierno no les está pagando los subsidios que contempla el Fondo.

harina%20de%20trigo_0.jpg Según explican, al no estar recibiendo la harina más barata, cno tienen otra alternativa que trasladar sus mayores costos a los precios en el mostrador.

Ese instrumento fue puesto en marcha este año con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja de 31 a 33%, con el objetivo de recaudar unos US$400 millones anuales y compensar el precio de la harina de trigo que llega a las panaderías.

La medida se tomó luego de la invasión de Rusia a Ucrania, que provocó que los precios internacionales del trigo se dispararan.

Según los panaderos, la bolsa de harina de 25 kilos, con subsidio, cuesta $1.346 más impuestos, pero sin subsidios, se va a $2.500.

Por ese motivo, explicaron que el kilo de pan, que está a $300 o $320, puede pasar a $340 con harina subsidiada, pero sin subsidio ese valor será mayor y podría trepar hasta los $400

Los dirigentes del sector insisten con que la actividad atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años, ya que muchas panaderías cerraron y las que siguen abiertas, redujeron personal.

El blue también camina a los $400, ¿y los combustibles?

Y mientras el pan amenaza junto con el dólar blue con tocar los $400, ¿qué ocurre con los combustibles? Cabe remarcar que por la disparada del blue la nafta argentina quedó como la segunda más barata de América.

el aumento en naftas y gasoil le dará un impulso más a la inflación, que los consultores estiman en no menos del 35% para este año si es que hay cierta estabilidad cambiaria. Foto: NA. Por la disparada del blue los precios de las naftas argentinas quedaron como las segundas más barata de América. Foto: NA.

Hasta hace menos de un mes, el litro de combustible en las estaciones de servicio rondaba los 80 centavos de dólar si se comparaba con la cotización de divisa marginal, pero ayer con los picos de $338 la súper alcanzó el piso de 37 centavos de la moneda norteamericana.

Los cuadros comparativos globales de precios de los combustibles dejan la impresión de que la nafta argentina medida en dólares está ubicada entre los diez países más baratos del mundo, al nivel de las principales potencias petroleras, sin serlo...

El sitio 'Surtidores' detalla que según globalpetrolprices.com, el "top ten" de las naftas más económicas del mundo está conformado por Venezuela, Libia, Irán, Siria, Argelia, Kuwait, Angola, Nigeria, Turkmenistán y Kazajstán. De acuerdo a la cotización oficial, nuestro país se ubica en el puesto nº 33, pero si se tomaría en cuenta la valuación marginal, se posicionaría como el séptimo.

