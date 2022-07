Los gobernadores temen que la interna se los lleve puestos

alberto cristina.jpeg Los gobernadores temen que la interna entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández se los lleve puestos...

La voz de los gobernadores es Gerardo Zamora, que hace de líder de los mandatarios por 3 motivos: tiene mandato hasta 2025; va por su cuarto mandato y en su provincia tiene una hegemonía sólo comparable a la del formoseño Gildo Insfrán, y tiene diálogo con tanto con Cristina Kirchner como con Alberto Fernández.

Axel Kicillof y Jorge Capitanich, por ejemplo, son las terminales de la vicepresidenta pero no del presidente. Pero Zamora puede entrar al Instituto Patria con la misma asiduidad que al despacho del presidente Alberto Fernández y a los ministerios.

Los mandatarios estaban hartos de tener que viajar el lunes para ir a la Rosada y los jueves y viernes para ir a ver a Cristina Kirchner. Por eso están satisfechos con la liga de gobernadores que recrearon en los últimos meses. Y si bien planean seguir con su lista de reclamos por más subsidios y obras, están alertas a la continuidad de la coalición de gobierno.

En los ministerios aseguran que tanto los gobernadores como los intendentes y concejales que semanas atrás no hablaban de otra cosa que de la interna de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ahora sólo se preocupan porque el Frente de Todos para que no se rompa para que no se los lleve puestos.

La Liga de Gobernadores, en CABA

La Liga de Gobernadores volverá a encontrar este miércoles en una reunión que se iba a realizar en Bariloche, pero que finalmente tendrá lugar en el Consejo Federal de Inversiones, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se prevé que pidan una "mesa de diálogo" con Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Estamos preocupados. Nos vamos a juntar 18 gobernadores para evaluar, analizar y aportar nuestra visión y nuestras sugerencias. Vamos a plantear la posibilidad de construir una mesa de diálogo interna en el Frente de Todos, con el Presidente, la vice, la CGT, los empresarios nacionales y algunos intendentes de la Provincia de Buenos Aires", adelantó Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

A los gobernadores los une además el temor de que la crisis económica termine golpeando con dureza las finanzas de sus territorios. Saben que cada vez que se promete un ajuste al Fondo Monetario Internacional, sus cajas crujen.

Por lo pronto, los gobernadores ya escucharon de boca de la ministra Silvina Batakis, primero, y luego de palabras del propio Presidente, que la obra pública no se detendrá a pesar de la crisis y del acuerdo con el FMI.

Esta será la segunda reunión desde el nacimiento de la Liga a partir del pleito judicial que CABA mantiene con Nación por los fondos de la coparticipación.

