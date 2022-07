BCRA: ¿Hasta cuándo va a durar haciendo todo mal?

Es evidente que estas medidas son insostenibles en el tiempo y lo único que pueden hacer es calmar en el corto plazo la cotización del CCL -por ejemplo- pero será una reducción por única vez. Si el Gobierno de Alberto Fernández sigue determinando un precio menor al del mercado, ocurrirá la obvio, más escasez de dólares. La brecha puede ser vista como un buen indicador para representar la falta de confianza en el peso.

https://twitter.com/PRossiOficial/status/1550987610939658242 Las tres ultimas decisiones del BCRA (A7551/52/53) establecen que las empresas que necesiten recurrir al MULC (Mercado Unico de Cambio) se tienen que quedar con los pesos hasta tanto el BCRA decida cuánto y cómo los habilitará. Es una “cubanización” directa de la economía — Pablo Rossi (@PRossiOficial) July 23, 2022

¿Qué debería hacer el BCRA?

Buscar la independencia, forzar al Tesoro a dejar de endeudarse y terminar con el problema de la dominancia fiscal. El economista Carlos Rodríguez confía que:

La dolarización es un tema muy importante que llama la atención. Por si sola no va a arreglar el país. Faltan todas las reformas estructurales que Carlos Menem no completó. Y corregir los desequilibrios que se agregaron en los últimos 20 años. Es un ajuste muy necesario, pero no suficiente. La dolarización es un tema muy importante que llama la atención. Por si sola no va a arreglar el país. Faltan todas las reformas estructurales que Carlos Menem no completó. Y corregir los desequilibrios que se agregaron en los últimos 20 años. Es un ajuste muy necesario, pero no suficiente.

A su vez destaca que el BCRA no puede dolarizar dado que no tiene dólares ni nada de valor, salvo el edificio. Las Reservas verdaderas son cero o negativas, los Títulos Públicos son una Letra Intransferible y los Adelantos al Tesoro son incobrables. Sentenciando:

Hay que buscar dólares en otro lado. Hay que buscar dólares en otro lado.

¿Dónde? La solución, según el economista, se halla en que la gente voluntariamente circule los dólares que tiene escondidos del gobierno. Para eso hace falta un "Blanqueo Popular de Mercado" y ciertos ajustes estructurales, especialmente la eliminación de Bienes Personales y permitir Banca Offshore.

Más contenido en Urgente24

El BCRA es parte del problema y piden instalar el debate en el Congreso

Operación Distracción: Alberto Fernández dispara al viento

Acuerdo o colapso, waiver te siento: Las horas más oscuras de Alberto Fernández

2 errores de Silvina Batakis que explican el desmadre