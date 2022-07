2 errores de Silvina Batakis que explican el desmadre

No obstante, también entraron turistas del exterior con un incremento en el acumulado de los 4 primeros meses del año del 722% interanual. El problema es que, dado el nivel de brecha cambiaria, que hoy alcanza el 133%, muchos turistas prefieren cambiar los dólares en el mercado en negro.

Por lo tanto, el BCRA no logra captar los dólares que vienen del exterior. Más específicamente, en contrapartida, entraron en “Viajes y otros pagos con tarjeta” más “Transporte de pasajeros” un total de US$ 166 millones en el acumulado hasta mayo, una suba de apenas un 105%. No se condice con el incremento de turistas.

Sin embargo, todas las soluciones propuestas por el gobierno actual son o más regulaciones o más restricciones. Ninguna tranquiliza el mercado, ni siquiera apunta a reducir el nivel de brecha actual. Por el contrario, genera mayores presiones cambiarias. Tal es así que las restricciones a las compras FreeShops obligaron a esos argentinos a buscar financiamiento en el mercado paralelo.

Asimismo, el recargo del 10% en el impuesto a las compras en el exterior también favoreció a que los argentinos se vuelquen al dólar blue. La realidad es que, si achicas el margen entre el dólar turista y el blue, bajo el contexto actual, los argentinos van a preferir volcarse al blue.

El dólar blue no pasa por AFIP. Por lo que, no muestra, en palabras del gobierno "capacidad contributiva", así que incentiva a que se vaya por afuera del mercado. Evidentemente, 2 políticas mal pensadas generaron un efecto no deseado.

batakis-clivajes.jpg

Error Nº2

El 2do. gran error que cometió Batakis fue el nuevo corredor de tasas que anunció el BCRA la semana pasada, conformado por:

tasa de interés de las Letras del Tesoro de corto plazo; y

la tasa de política monetaria representada por la Leliq a 28 días y la tasa de pases a 1 día.

Los objetivos eran lograr:

mayor liquidez al mercado de deuda en pesos;

tasas reales positivas.

La idea era que los inversores prefieran deuda del Tesoro por sobre la del BCRA. Una locura, en la misma semana que se había publicado el dato de inflación de junio del 5,3% y se proyecta una inflación en julio cercana al 8,0%.

No solo impacta en forma negativa sobre las expectativas, sino que es una decisión de política monetaria expansiva. Con las Leliqs y los Pases, se le daba un papel a la gente, un bono, con determinada tasa; a cambio, la autoridad de política monetaria se queda con los pesos. De esta forma, se sacaba de la economía esos pesos -política monetaria contractiva-, servía para frenar la inflación, al no presionar sobre los precios.

Obviamente, en algún momento debe pagarse, y encima con intereses, puede terminar en emisión monetaria, pero es un problema del futuro. Ahora, con esta decisión, esos pesos que salían de circulación, van al Tesoro que los va a meter en la economía para financiar el déficit, lo que presiona sobre los pesos. Es igual que una política monetaria expansiva.

También se decidió no subir las tasas de interés de los plazos fijos en medio de una fuerte aceleración de la inflación. Esto es sinónimo de incendiar el mercado cambiario. La gente que hoy tiene fondos en un plazo fijo, con esa disposición, va a correr al dólar porque los que tenían la plata en un plazo fijo en junio perdieron no sólo contra la inflación, sino que contra el salto del dólar. También se decidió no subir las tasas de interés de los plazos fijos en medio de una fuerte aceleración de la inflación. Esto es sinónimo de incendiar el mercado cambiario. La gente que hoy tiene fondos en un plazo fijo, con esa disposición, va a correr al dólar porque los que tenían la plata en un plazo fijo en junio perdieron no sólo contra la inflación, sino que contra el salto del dólar.

Necesitaban una mínima suba para mantenerse como un instrumento en pesos. Esos ahorristas se pasan al blue y generan más presiones sobre el mercado cambiario.

La realidad es que invertir en instrumentos del Tesoro es muchísimo más riesgoso que en Leliqs o Pases. Creer que la gente, sobre todo con perfil conservador, se va a pasar a estos instrumentos es absurdo. Se van a pasar al blue y eso va a presionar aún más el mercado cambiario.

Ahora apuntan a un TC diferenciado para calmar el mercado cambiario. También, muy probablemente, tenga un efecto contrario al garantizar una devaluación en los próximos meses. Van a terminar incrementando la brecha.

La realidad es que hoy lo que está presionando la corrida contra el peso es

la política monetaria expansiva con las últimas medidas tomadas de las nuevas corridas de tasas; y

la caída de la demanda del peso por una cuestión de expectativas ante la crisis de gobernabilidad.

Entonces, cualquier medida más restrictiva o de desdoblamiento es totalmente insuficiente.

Cuando se tiene una corrida contra el peso

hay que sacar y quemar los pesos que nadie quiere en circulación, para incrementar el valor del peso, junto con una suba de tasas de interés para incentivar el ahorro en activos locales.

Estamos en un contexto donde no hay un trade off entre actividad e inflación. Hoy no hay dólares para comprar insumos básicos, no hay nada para producir. Lo mejor que se puede hacer es solucionar la crisis cambiaria con todos los instrumentos posibles.

