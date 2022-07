Acuerdo o colapso: ¿Todavía hay posibilidad de elegir?

Suena impactante plantearlo en estos términos, pero en el Círculo Rojo no se habla de otra cosa que no sea Asamblea Legislativa y adelantamiento de las elecciones.

“No terminan”, es una frase constante en cualquier charla de café en los últimos 20 años luego del 2001, así como los rumores de corralito, corrida de depósitos y otros tantos a los que ya muchos están acostumbrados. Algunos, incluso, irónicamente refunfunean: “Uuuuh, otra vez los del Club del Helicóptero”.

image.png El presidente Alberto Fernández cuenta con una ventaja para que esta imagen no se repita: el helipuerto sobre la terraza de la Casa Rosada no se usa más.

El punto ahora es que las expectativas están desmadradas, el cepo importador paralizó por completo la actividad en sectores clave del tejido productivo, el campo no va a mover un solo grano con semejante brecha y el BCRA no tiene dólares para torcer la dinámica explosiva de oferta y demanda en la City porteña que tiene a todos impactados por el naufragio del peso argentino.

“Lo único que queda es secar la plaza de pesos como sea”, ultiman quienes a su vez piden cambios de gabinete y medidas que no ocurrieron hasta el momento y ya no se espera que ocurran. Obviamente, secar de pesos la plaza tiene como consecuencia un frenazo espectacular de lo poco que queda de actividad económica.

Lo cierto es que el precio del dólar es anécdota. Hoy de lo único que se habla es si termina el gobierno el 10 de diciembre de 2023 o mucho antes. “Se quedó sin nafta”, resumen sin filtro a este medio.

No solo eso. Nadie puede creer que después de tantas reuniones de gabinete se tomen medidas tan absurdas como cepos que no funcionan o el lanzamiento de un dólar turista como si los extranjeros fueran imbéciles que no saben que existe un dólar blue a mejor precio que el dólar MEP y sin tramiteríos de por medio.

La única esperanza de cordura que quedaba era el lanzamiento de un dólar para el campo que lanzaron algunos medios, pero todo se trató una nueva fake news en una crisis política y económica que ya lleva meses, que adquirió dinámica propia al punto tal que Alberto Fernández se encuentra transitando las horas más oscuras de su gestión y ya no sirve revolear nombres y rumores.

Sea como sea, meses más o meses menos, para importantes dirigentes empresariales y políticos -afines y opositores- “este gobierno está terminado”.

“Ya es Mauricio Macri en el peor momento de su gestión. Haga lo que haga y diga lo que diga, no tiene ningún sentido. Eso solo empeora la situación. Macri es un cadaver político y Alberto también”, agregan.

El más duro en on fue Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores, al aire de LN+: “La única solución es aplicar el artículo 88 de la Constitución Nacional y convocar a elecciones anticipadas. Suena fuerte pero no estamos hablando más que de una salida institucional y democrática”.

Artículo 88 de la Constitución Nacional: "En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo".

image.png Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral.

Mientras tanto, Alberto se aferra a la guitarra… ¿Tiene sentido seguir así?

